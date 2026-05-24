L’ambiance au sein du groupe était donc naturellement au cœur des interrogations. « Je ne suis resté que deux secondes dans le vestiaire », a-t-il expliqué, répétant n’avoir rien perçu des célébrations précédentes. Dans cette atmosphère inhabituellement détendue, l’international autrichien a alors choisi de réagir aux propos d’Uli Hoeneß.

Le président d’honneur du FC Bayern avait, comme à son habitude, critiqué avec virulence les prétentions salariales du milieu autrichien, alors en pleine négociation pour prolonger un contrat courant jusqu’en 2027, juste avant le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre le PSG. « Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut aussi replacer cela dans son contexte : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a déclaré Hoeneß à DAZN. Selon certaines informations, Laimer aurait récemment exigé un salaire de 15 millions d’euros par an. Jusqu’à présent, le joueur de 28 ans gagnerait environ dix millions d’euros par saison, primes comprises.

« Uli et moi avons toujours été sur la même longueur d’onde. Ce n’est de toute façon pas un problème », a-t-il commenté avec un sourire malicieux lorsqu’on lui a demandé s’il comptait aborder les chiffres avec Hoeneß ce jour-là. À la remarque selon laquelle cela ne s'appliquerait pas à la question du salaire, il a répondu en riant : « C'est ce que tu penses, ou quoi ? ». Mais la conversation nocturne de Laimer ne s'est pas arrêtée là.