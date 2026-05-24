« J’étais tout seul dans la salle de dopage. Ça devrait être interdit, cette merde », a lancé Laimer d’un large sourire aux journalistes qui l’attendaient dans les couloirs du stade olympique, tard dans la nuit, après la victoire 3-0 du FC Bayern Munich contre le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne, déclenchant un éclat de rire général.
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« Ça va coûter encore plus cher » : dans une interview décontractée, Konrad Laimer lance un message à Uli Hoeneß au sujet des négociations contractuelles avec le FC Bayern
L’ambiance au sein du groupe était donc naturellement au cœur des interrogations. « Je ne suis resté que deux secondes dans le vestiaire », a-t-il expliqué, répétant n’avoir rien perçu des célébrations précédentes. Dans cette atmosphère inhabituellement détendue, l’international autrichien a alors choisi de réagir aux propos d’Uli Hoeneß.
Le président d’honneur du FC Bayern avait, comme à son habitude, critiqué avec virulence les prétentions salariales du milieu autrichien, alors en pleine négociation pour prolonger un contrat courant jusqu’en 2027, juste avant le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre le PSG. « Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut aussi replacer cela dans son contexte : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a déclaré Hoeneß à DAZN. Selon certaines informations, Laimer aurait récemment exigé un salaire de 15 millions d’euros par an. Jusqu’à présent, le joueur de 28 ans gagnerait environ dix millions d’euros par saison, primes comprises.
« Uli et moi avons toujours été sur la même longueur d’onde. Ce n’est de toute façon pas un problème », a-t-il commenté avec un sourire malicieux lorsqu’on lui a demandé s’il comptait aborder les chiffres avec Hoeneß ce jour-là. À la remarque selon laquelle cela ne s'appliquerait pas à la question du salaire, il a répondu en riant : « C'est ce que tu penses, ou quoi ? ». Mais la conversation nocturne de Laimer ne s'est pas arrêtée là.
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FC Bayern : Konrad Laimer lance des piques tranchantes sur sa situation contractuelle
« La situation est tout à fait détendue », a souligné Laimer d’un ton presque neutre. « Je l’ai déjà dit à maintes reprises. Je me sens vraiment bien ici. C’est sympa dans l’équipe et maintenant, on verra comment ça va se passer. » Interrogé sur les raisons de ses importantes exigences financières, le milieu de terrain a déclenché une nouvelle salve de réparties.
« Tu ne sais même pas ce que je demande », a-t-il rétorqué dans un éclat de rire. « Je n’ai jamais rien exigé jusqu’ici, mais on va voir où ça nous mène. Je suis ici depuis trois ans, on vient de réaliser le doublé et je compte bien ajouter d’autres titres à mon palmarès. » D’après plusieurs sources, la direction du Bayern aurait d’ailleurs repris les discussions avec le joueur au sujet d’une prolongation de contrat.
Le milieu de terrain n’a toutefois pas confirmé si un accord interviendrait après la Coupe du monde : « Je ne peux pas te le dire. Dans le football, tout va très vite. Peut-être que je signerai demain, peut-être après la Coupe du monde. Je ne sais pas. » Dans la bonne humeur ambiante, il a conclu : « Peut-être que l’Autriche sera championne du monde – et alors, ça coûtera encore plus cher. »
Konrad Laimer : Matthäus souhaite prolonger son contrat
Recruté à Leipzig en 2023 sans indemnité de transfert, Laimer était prévu comme option au milieu de terrain. Il a finalement conquis un poste de titulaire comme arrière latéral, capable d’évoluer des deux côtés selon les besoins. Son engagement et son endurance en font aujourd’hui un élément indispensable pour l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany.
Un constat partagé par Lothar Matthäus, consultant pour Sky, qui a repris une déclaration de Hoeneß samedi dernier : selon lui, le rôle de Joshua Kimmich comme latéral droit en équipe d’Allemagne ne valorise pas ses qualités de meneur de jeu.
« Konny Laimer est un joueur que nous aimerions avoir en Allemagne. Au poste où il joue au Bayern Munich, à savoir arrière droit – ce qu’il ne fait pas en équipe d’Autriche », a déclaré le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale, avant d’évoquer Kimmich : « Il joue arrière droit – il en est capable, et il le fait de manière exceptionnelle. Mais nous n’avons pas de véritable remplaçant pour ce poste. » C’est là qu’intervient Laimer : malgré un bagage limité à ce poste, il a convaincu une bonne partie de la saison. « Il s’en sort à merveille. C’est pourquoi j’espère qu’il prolongera son contrat au Bayern. […] Il incarne ce qui fait l’essence même du Bayern : l’engagement, l’énergie. »
- AFP
Konrad Laimer : performances et statistiques cette saison
Jeux 47 buts 3 passes décisifs Passes décisives 13