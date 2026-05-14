Le Barça et Arsenal pourraient-ils rester bredouilles ? Un autre grand club aurait fait du recrutement de Julian Alvarez sa priorité

L’attaque du PSG, fraîchement sacré champion de France mercredi, reste l’un des rares points faibles du club. La plupart du temps, Ousmane Dembélé, ailier de formation, occupe le poste de numéro 9 sous les ordres de Luis Enrique et s’en sort avec brio. L’ancien joueur du BVB a largement contribué à la nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions et reste le dernier lauréat du Ballon d’Or. Les solutions de remplacement sont toutefois limitées.

Recruté en 2024 en provenance du Benfica Lisbonne pour 65 millions d’euros, Gonçalo Ramos n’a pas encore convaincu et se retrouve souvent sur le banc lors des rencontres clés. Même constat pour Randal Kolo Muani, arrivé en 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros et déjà prêté à deux reprises. Après un passage d’un an à la Juventus Turin, il lutte cette saison avec Tottenham pour éviter la relégation en Premier League. Les deux joueurs sont considérés comme des candidats à la vente.

De son côté, Alvarez brille à nouveau sous le maillot de l’Atlético : 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs officiels. Sous contrat jusqu’en 2029, son transfert pourrait générer plus de 100 millions d’euros, tandis que la clause libératoire, obligatoire en Espagne, atteint 500 millions.