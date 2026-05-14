Selon ESPN, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près à ce buteur de haut niveau, dont l’arrivée constituerait une priorité pour le mercato estival.
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Le Barça et Arsenal pourraient-ils rester bredouilles ? Un autre grand club aurait fait du recrutement de Julian Alvarez sa priorité
Le PSG doit toutefois faire face à une concurrence de taille pour s'attacher les services d'Alvarez. Ces dernières semaines, le FC Barcelone et Arsenal ont également été cités comme des destinations potentielles pour l'Argentin, présenté comme la solution idéale pour renforcer leur attaque.
L’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, a récemment reconnu que son protégé disposait d’un grand marché et s’est dit agacé par les rumeurs persistantes envoyant le joueur à Barcelone dès cet été. Au Barça, il est vu comme le successeur désigné de Robert Lewandowski, dont le contrat expire et qui, selon certaines sources, ne verra pas son engagement prolongé. « C’est normal, c’est un joueur exceptionnel », a commenté Simeone avant d’ajouter sans détour : « Arsenal, le Paris Saint-Germain, Barcelone et d’autres équipes s’intéressent à lui, mais cela ne nous inquiète pas. »
- AFP
Alvarez va-t-il créer un casse-tête de luxe au PSG ?
L’attaque du PSG, fraîchement sacré champion de France mercredi, reste l’un des rares points faibles du club. La plupart du temps, Ousmane Dembélé, ailier de formation, occupe le poste de numéro 9 sous les ordres de Luis Enrique et s’en sort avec brio. L’ancien joueur du BVB a largement contribué à la nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions et reste le dernier lauréat du Ballon d’Or. Les solutions de remplacement sont toutefois limitées.
Recruté en 2024 en provenance du Benfica Lisbonne pour 65 millions d’euros, Gonçalo Ramos n’a pas encore convaincu et se retrouve souvent sur le banc lors des rencontres clés. Même constat pour Randal Kolo Muani, arrivé en 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros et déjà prêté à deux reprises. Après un passage d’un an à la Juventus Turin, il lutte cette saison avec Tottenham pour éviter la relégation en Premier League. Les deux joueurs sont considérés comme des candidats à la vente.
De son côté, Alvarez brille à nouveau sous le maillot de l’Atlético : 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs officiels. Sous contrat jusqu’en 2029, son transfert pourrait générer plus de 100 millions d’euros, tandis que la clause libératoire, obligatoire en Espagne, atteint 500 millions.
Julian Alvarez : performances et statistiques à l'Atlético Madrid
Jeux 106 buts 49 passes décisifs. Passes décisives 17