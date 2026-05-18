Tabakovic a brillé cette saison. Malgré la lutte des Poulains pour éviter la relégation, il a marqué 15 buts et délivré trois passes décisives en 35 matchs officiels. En qualifications pour la Coupe du monde, il a inscrit quatre buts, dont l’égalisation cruciale (1-1) contre l’Italie en finale des barrages.

Une absence aussi longue contrarierait toutefois ses plans, car l’attaquant était seulement en prêt à Gladbach, son club d’origine, le TSG Hoffenheim, le liant encore jusqu’en 2027.

Son avenir au sein du club européen reste toutefois incertain. « Le prêt d’un an était une très bonne décision. Nous avons eu une bonne discussion en juillet. Haris voulait plus de temps de jeu, et il a été exceptionnel à Mönchengladbach », a déclaré Andreas Schicker, directeur sportif d’Hoffenheim, après la défaite cuisante contre Gladbach, avant d’ajouter : « Il va maintenant revenir. Nous en saurons plus après la Coupe du monde. Nous aurons davantage de matches la saison prochaine et Haris possède des qualités que nous n’avons pas forcément dans l’effectif. En revanche, il entrera cet été dans la dernière année de son contrat, donc nous devons peser le pour et le contre. »

Ses excellentes performances lui vaudraient déjà des offres d’autres clubs de Bundesliga, Wolfsburg étant souvent cité, sous réserve que le club se maintienne après les barrages face au SC Paderborn.