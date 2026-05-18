Selon le site d’information réputé Klix.ba, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach s’est fracturé la cheville lors de la dernière journée de Bundesliga contre le TSG Hoffenheim.
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Coup dur à la veille de la Coupe du monde : une star de la Bundesliga serait gravement blessée
Le joueur de 31 ans pourrait même devoir passer par une intervention chirurgicale, ce qui porterait son indisponibilité de trois à six mois. Si ce diagnostic était confirmé, son rêve de participer à la Coupe du monde s’envolerait.
Tabakovic s’est tordu la cheville gauche à la 72^e minute. « Nous avons dû le remplacer en raison de sa blessure. Nous espérons encore que ce n’est pas si grave et que cela ne compromettra pas sa participation à la Coupe du monde », a déclaré l’entraîneur Eugen Polanski après le match.
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Tabakovic a brillé tout au long de la saison, mais son avenir demeure incertain.
Tabakovic a brillé cette saison. Malgré la lutte des Poulains pour éviter la relégation, il a marqué 15 buts et délivré trois passes décisives en 35 matchs officiels. En qualifications pour la Coupe du monde, il a inscrit quatre buts, dont l’égalisation cruciale (1-1) contre l’Italie en finale des barrages.
Une absence aussi longue contrarierait toutefois ses plans, car l’attaquant était seulement en prêt à Gladbach, son club d’origine, le TSG Hoffenheim, le liant encore jusqu’en 2027.
Son avenir au sein du club européen reste toutefois incertain. « Le prêt d’un an était une très bonne décision. Nous avons eu une bonne discussion en juillet. Haris voulait plus de temps de jeu, et il a été exceptionnel à Mönchengladbach », a déclaré Andreas Schicker, directeur sportif d’Hoffenheim, après la défaite cuisante contre Gladbach, avant d’ajouter : « Il va maintenant revenir. Nous en saurons plus après la Coupe du monde. Nous aurons davantage de matches la saison prochaine et Haris possède des qualités que nous n’avons pas forcément dans l’effectif. En revanche, il entrera cet été dans la dernière année de son contrat, donc nous devons peser le pour et le contre. »
Ses excellentes performances lui vaudraient déjà des offres d’autres clubs de Bundesliga, Wolfsburg étant souvent cité, sous réserve que le club se maintienne après les barrages face au SC Paderborn.