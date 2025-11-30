hocine harzoune

Journaliste

Journaliste pour Goal.com/France et différents médias sportifs depuis 2008, je suis un grand fan de football espagnol et grand admirateur du Real Madrid. Amateur également de sports de combat et de force athlétique, que je pratique régulièrement, j'ai un niveau passable sur FIFA, me débrouillant beaucoup mieux sur les anciens PES.

Mon domaine d'expertise est la Liga espagnole et notamment le Real Madrid, mon club de coeur que je suis avec assiduité depuis toujours. Mon anecdote favorite est d'ailleurs d'avoir suivi la finale de C1 2014 à Madrid, sur un écran géant installé sur la pelouse de Bernabeu (le match s'est déroulé à Lisbonne), en compagnie de supporters venus de tous les pays du monde. C'est d'ailleurs mon meilleur souvenir relatif au football.

L'un de mes articles préférés concerne d'ailleurs le président du Real Madrid, le fameux Don Florentino Perez :

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Bonne lecture et à très bientôt sur Goal. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux listés sur cette page.