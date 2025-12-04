Quand Messi préfère éviter Lamine Yamal

L'Argentine espère pouvoir compter sur son capitaine emblématique pour défendre son titre mondial l'été prochain, mais devra se passer de lui si une rencontre avec les champions d'Europe en titre est confirmée.

Collection de médailles complète : Messi a remporté le titre mondial en 2022.

Messi a mené son pays à la victoire en Coupe du Monde au Qatar en 2022, complétant ainsi sa collection de médailles historique. Le joueur de légende a aujourd'hui 38 ans et évolue aux États-Unis avec l'Inter Miami, finaliste de la MLS Cup.

Il a reconnu qu'une trêve hivernale pourrait affecter sa forme physique pour l'événement phare de la FIFA l'été prochain, la MLS reprenant au printemps, mais il ne s'est pas encore prononcé officiellement avec le sélectionneur argentin Lionel Scaloni sur son forfait.

Interrogé à nouveau sur sa participation à une autre Coupe du Monde, Messi a déclaré à ESPN : « J’espère pouvoir y être. Je l’ai déjà dit, j’adorerais y être. Au pire, je la regarderai en direct, mais ce sera un moment spécial. La Coupe du Monde est spéciale pour tous, pour tous les pays, et particulièrement pour nous, car nous la vivons d’une manière totalement différente.»

Il a ensuite évoqué la possibilité de retenter sa chance au plus prestigieux trophée du football : « En réalité, nous en avons parlé. Il [Scaloni] comprend, et nous en avons beaucoup discuté. Il me dit toujours qu’il aimerait que je sois là, quel que soit mon rôle. Nous avons une relation de grande confiance et nous pouvons parler de tout. »

Alors que Messi devrait faire partie de l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde, il manquera probablement la confrontation avec l'Espagne – qui compte dans ses rangs le jeune prodige de 18 ans, Yamal – prévue fin mars 2026.

Interrogé sur sa participation à la Finalissima, Messi – qui a remporté ce trophée en 2021 face à l'Italie à Wembley – a déclaré : « Non, honnêtement, non. Rien n'est encore confirmé. On ne sait même pas si elle aura lieu. Mais pour être honnête, avoir une préparation en milieu de saison change tout pour moi.

« C'est comme recommencer une nouvelle saison à zéro, et avoir une préparation en milieu de saison m'aidera beaucoup car les joueurs européens arrivent en phase finale avec une quantité impressionnante de matchs dans les jambes, comme toujours. Sauf au Qatar, qui avait lieu en milieu de saison, et beaucoup se sentaient mieux car ils avaient moins de matchs à disputer. Je pense que ce sera la même chose pour moi. »