Hocine Harzoune

Liverpool : Steven Gerrard, le retour du roi

Steven Gerrard a été mis en alerte, Liverpool étant sur le point de le contacter, l'avenir d'Arne Slot à Anfield étant plus qu'incertain.

 Les Reds traversent une période difficile, n'ayant remporté que deux de leurs cinq derniers matchs de Premier League, et Rio Ferdinand pense que Gerrard pourrait être appelé à la rescousse pour redresser la situation.

Liverpool traverse une période catastrophique qui a suscité de sérieux doutes quant à l'avenir de Slot à Anfield. Après avoir battu West Ham le week-end dernier, mettant fin à une série de trois défaites consécutives par trois buts d'écart, les Reds occupent la huitième place du classement de Premier League, à neuf points d'Arsenal, leader du championnat. Ferdinand a désormais laissé entendre qu'un changement d'entraîneur pourrait avoir lieu et pense que Gerrard sera appelé à la rescousse.

Sur sa chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents, Ferdinand a déclaré : « L'autre jour, autour d'un repas, je disais à Gerrard : "Écoute, mon pote, il faut que tu te prépares.

Prépare-toi, parce que tu pourrais bien reprendre les rênes comme entraîneur intérimaire." C'est ce que je me disais.

Il y avait tellement de matchs à venir, et je me disais que Slot ne tiendrait pas le coup. La pression des supporters et des tribunes pourrait être trop forte, et ils pourraient prendre une décision.

Dans ce contexte, quelqu'un comme Steven Gerrard, une légende du club, sans parler de ses passages dans d'autres clubs, une légende du football, prêt à prendre les rênes et à redresser la barre.

Je n'aurais pas été surpris que Steven Gerrard reçoive un appel. »

