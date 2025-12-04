Raphinha, une clause secrète pour trahir le Barça ?

Le joueur de 28 ans était sans doute le meilleur joueur du Barça la saison dernière et a prolongé son contrat jusqu'en 2028 en mai, assurant ainsi son avenir au club. C'est un revirement spectaculaire pour Raphinha, qui a publiquement admis que le club était prêt à le laisser partir et qu'il était sur le point de rejoindre l'Arabie saoudite sans l'insistance de Flick pour qu'il reste à Barcelone.

Malgré ce nouveau contrat et son importance retrouvée au Barça, l'intérêt des clubs saoudiens reste intact. Radio Catalunya explique que Raphinha a reçu plusieurs offres de la Saudi Pro League pour l'été prochain, après avoir déjà refusé une offre l'été dernier. Le montant conséquent des propositions financières faites au Brésilien ne cesse d'augmenter. Sa priorité restait Barcelone, mais la Coupe du Monde 2026 était un autre facteur important : il tenait à être au sommet de sa forme pour le tournoi l'été prochain et a estimé que rester à Barcelone était la meilleure solution. Dans le contrat qu'il a signé avec le Barça cet été, il a toutefois négocié une clause libératoire spéciale pour les clubs de la Saudi Pro League, inférieure à sa clause libératoire d'un milliard d'euros pour la plupart des clubs. Cette clause entrera en vigueur à l'été 2026, lui offrant ainsi une porte de sortie potentielle.

Sur le papier, une vente importante de Raphinha pourrait bouleverser la masse salariale du club, et, puisqu'il aura 29 ans le mois prochain, sa valeur marchande diminuera dans un avenir proche. Parallèlement, son importance pour l'équipe devient chaque jour plus évidente. Ayant clairement indiqué par le passé être ouvert à un départ, le FC Barcelone devra peut-être déployer des efforts considérables pour le convaincre de rester dans l'effectif l'été prochain.