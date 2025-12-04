FIFA Arab Cup 2025 Tournament OpeningSC
Hocine Harzoune

Où suivre la Coupe Arabe 2025 ? Chaines TV, Streaming et tout sur la diffusion de l'évènement

Où suivre la Coupe arabe qui se tient actuellement au Qatar du 1er au 18 décembre ? On vous dit tout sur la diffusion de l'évènement.

La Coupe arabe, placée sous l'égide de la FIFA, se tient actuellement au Qatar du 1er au 18 décembre. Seize sélections participent à cette deuxième édition consécutive.

Diffusion Officielle

Quatre chaînes ont officiellement annoncé la diffusion des matchs de la Coupe arabe :

  • beIN Sports
  • Al Kass
  • Abu Dhabi Sports
  • Dubai Sports
Championne en titre, l’Algérie A’ se présente au Qatar avec l’ambition assumée de défendre son trophée. Versés dans le groupe D avec l’Irak et les vainqueurs des barrages Djibouti–Bahreïn et Liban–Soudan, les hommes de Madjid Bougherra disposent d’un groupe abordable mais devront faire preuve de sérieux pour espérer rééditer l’exploit de 2021.

Une compétition à suivre en clair

Notez bien que BeIN Sports assurera jusqu'à 11 heures de rencontres et d'émissions quotidiennes, complétées par une couverture continue sur beIN Sports News, permettant de suivre les grandes affiches sans abonnement. En Algérie, la Télévision nationale ENTV se joint également à la diffusion en direct et en clair, offrant aux Algériens l'opportunité de suivre les Fennecs.Plusieurs autres chaînes régionales gratuites se mobilisent : Abou Dhabi Sports, Al Kass Sports, Koweït Sports et Dubaï Sports.
