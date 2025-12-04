Où suivre la Coupe Arabe 2025 ? Chaines TV, Streaming et tout sur la diffusion de l'évènement

La Coupe arabe, placée sous l'égide de la FIFA, se tient actuellement au Qatar du 1er au 18 décembre. Seize sélections participent à cette deuxième édition consécutive.

Diffusion Officielle

Quatre chaînes ont officiellement annoncé la diffusion des matchs de la Coupe arabe :

beIN Sports

Al Kass

Abu Dhabi Sports

Dubai Sports

Une compétition à suivre en clair

Championne en titre, l’Algérie A’ se présente au Qatar avec l’ambition assumée de défendre son trophée. Versés dans le groupe D avec l’Irak et les vainqueurs des barrages Djibouti–Bahreïn et Liban–Soudan, les hommes de Madjid Bougherra disposent d’un groupe abordable mais devront faire preuve de sérieux pour espérer rééditer l’exploit de 2021.Notez bien queassurera jusqu'à 11 heures de rencontres et d'émissions quotidiennes, complétées par une couverture continue sur, permettant de suivre les grandes affiches sans abonnement. En, lase joint également à la diffusion en direct et en clair, offrant aux Algériens l'opportunité de suivre les Fennecs.Plusieurs autres chaînes régionales gratuites se mobilisent :et