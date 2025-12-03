Messi au Barça, Deco ne ferme pas la porte

Lionel Messi, à un retour au sein du club catalan. Le champion du monde a quitté le Barça dans des circonstances houleuses en 2021, les difficultés financières du club l'empêchant de lui proposer un nouveau contrat. Cependant, l'espoir de revoir l'octuple Ballon d'Or au Camp Nou demeure vivace chez les supporters barcelonais, même si Messi fêtera ses 38 ans cet été.

Messi s'est imposé comme une légende du football durant ses 17 années exceptionnelles au sein de l'équipe première du Barça. Il détient les records du club en termes de matchs joués (778) et de buts (672). Il a remporté tous les titres majeurs avec son ancien club, dont dix titres de champion d'Espagne et quatre Ligues des champions, aux côtés d'autres légendes telles qu'Andrés Iniesta, Xavi, Neymar et Sergio Busquets, contribuant ainsi à l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du Barça. Le conte de fées a finalement pris fin en 2021, une mauvaise gestion financière entraînant le départ de Messi à l'issue de son contrat. Il a signé au Paris Saint-Germain en transfert libre, mais a connu deux saisons difficiles en France avant de rejoindre l'Inter Miami, en Major League Soccer, où il a retrouvé son incroyable efficacité devant le but. Le Barça reste confronté à des difficultés financières, mais semble être dans une meilleure situation qu'il y a quatre ans. Cependant, le directeur sportif Deco est resté évasif lorsqu'on l'a interrogé sur un éventuel retour de l'Argentin au club.

Intervenant dans l'émission « Que t'hi jugues », Deco a déclaré : « Je ne pense pas que ce soit possible car Leo est sous contrat et cette option n'a même jamais été envisagée. Leo reste Leo et il pourrait encore apporter beaucoup ; c'est un grand joueur, mais ce n'est pas un sujet que nous allons aborder », a-t-il affirmé avec fermeté. « La situation actuelle est purement spéculative », a ajouté Deco.

Sans surprise, les supporters du Barça sont retombés sous le charme de Messi lorsqu'il a été photographié au Camp Nou, stade récemment rénové, début novembre. L'attaquant légendaire a admis vouloir revenir d'une manière ou d'une autre afin de faire ses adieux aux supporters, ce qui lui avait été refusé il y a quatre ans en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, le président Joan Laporta a par la suite indiqué qu'un retour sur les terrains n'était « pas réaliste », Messi ayant récemment prolongé son contrat avec l'Inter Miami pour trois ans. La situation financière de ce club reste tendue, ayant dépensé relativement peu en transferts par rapport à d'autres grands clubs européens ces dernières saisons, et sa capacité à assumer le salaire de Messi reste incertaine.