Code promo NetBet NBGOAL : 100€ de bonus en novembre 2023

Découvrez comment obtenir jusqu'à 100€ de freebets suite à votre inscription grâce au code promo NetBet NBGOAL ?

Code promo NetBet : quel est le contenu de l’offre ?

Le code promo « NBGOAL » est utilisable au moment de votre inscription sur NetBet.

Il offre :

Remboursement à 100% du premier pari perdant jusqu’à 50€

Bonus de 50€ maximum offert après 30 jours (montant égal à 10% du montant joué)

Vous pourrez donc obtenir 100€ de freebets au total.

Cette offre est valable uniquement pour les joueurs qui ouvrent un compte pour la 1re fois sur NetBet. Si vous avez déjà joué sur le site par le passé (et obtenu un bonus de bienvenue), vous n’y aurez pas le droit. Même si vous avez supprimé votre profil entre temps.

Code promo NetBet : comment l’obtenir et l’utiliser ?

Pour obtenir les 100€ du bonus NetBet, suivez la procédure ci-dessous :

Ouvrez un compte sur NetBet à partir de cette page : cliquez sur l’un des boutons de redirection et faites votre inscription sans fermer votre navigateur. Remplissez le formulaire d’enregistrement : entrez vos informations personnelles et tapez « NBGOAL » dans le champ « Code promotionnel ». Validez votre inscription et faites la procédure de vérification (voir plus bas). Placez un pari de 50€ maximum : s’il est perdant, NetBet vous offrira un bonus égal à la mise jouée. Vous récupérerez l’abondement sous la forme de 2 freebets d’une valeur équivalente (25€ max. chacun) : le 1er pari gratuit est versé de suite, et le 2e lorsque le service client aura activé votre compte. Sous 30 jours à compter de la validation de votre compte : engagez des paris et récupérez 10% du montant joué dans une limite de 50€ (versé en 2 freebets d’une valeur équivalente de 25€ max. chacun). Au total, vous pourrez obtenir jusqu’à 100€ de bonus.

Exemple : vous déposez 20€ sur votre compte, que vous jouez et perdez. NetBet vous créditera 2 freebets de 10€ (le 1er de suite et l’autre quand vous aurez fait la procédure d’activation).

Vous jouez 100€ dans les 30 jours qui suivent la validation : gagnez 2 x 5€ de bonus supplémentaires.

CGU du bonus NetBet

L’offre de bienvenue NetBet permet de gagner jusqu’à 100€ en 4 fois :

25€ lorsque votre 1er pari sera déclaré perdant

25€ à la validation de votre compte

25€ + 25€ dans les 30 jours qui suivent l’activation définitive de votre profil sur la base de vos prises de jeu (10% du total des mises engagées).

Seuls les paris simples et combinés sont éligibles au remboursement. Les grilles et les pronos de type « système » ne permettent pas d’activer le cashback.

Les autres offres bonus à l’affiche sur NetBet

Voici les autres promos que l’on retrouve sur NetBet :

Jackpot NetBet : faites tourner la roue chaque vendredi et gagnez des bonus si vous avez de la chance

Combi Assuré football : récupérez jusqu’à 50€ de cashback sur votre pari combiné foot de 5 sélections ou plus si vous faites une erreur. Vous devez jouer 2€ ou plus sur des cotes à 1,50 minimum pour être éligible au remboursement.

Combi Boost Foot/NBA/Tennis : gagnez entre 5% et 100% de bonus sur vos paris combinés gagnants. Le pourcentage dépend du nombre de sélections que comporte votre prono. Plus celui-ci est ambitieux, plus votre bonus potentiel sera important.

Club VIP : échangez les points obtenus lors de vos paris contre des bonus. Chaque pari simple et combiné vous rapporte entre 15 et 200 points. Plus vous jouez, plus votre niveau VIP augmente, ce qui vous permettra de gagner des points encore plus rapidement.

FAQ - Code promo NetBet

Comment confirmer mon compte NetBet ?

Pour valider votre inscription sur NetBet, vous devez envoyer les documents suivants au service client :

Justificatif d’identité : photo de votre passeport, carte d’identité…

Justificatif de domicile qui mentionne votre adresse : facture d’électricité, gaz, internet…

Le RIB du compte bancaire sur lequel vous souhaitez faire vos retraits : il doit nécessairement être à votre nom.

Faites parvenir ces justificatifs dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de votre compte. Si vous ne le faites pas, NetBet suspendra votre compte pendant 30 jours. À l’issue de cette période, on supprimera votre compte si vous n’avez toujours pas envoyé les documents.

À noter : si vous n’avez pas de justificatif de domicile, demandez l’envoi d’un code par courrier. Vous n’aurez plus qu’à le saisir dans votre espace client une fois que vous l’aurez reçu.

Freebets : comment ça marche ? Comment les utiliser ?

Les freebets sont des crédits de jeu. Vous ne pouvez pas les retirer : vous êtes obligé de les rejouer sur le site.

Si vous gagnez un pari payé à l’aide d’un freebet, vous récupérez le bénéfice du prono uniquement. NetBet récupérera le montant de la mise.

Exemple : vous jouez un pari à une cote de 1,45, que vous payez avec un freebet de 10€. Si vous gagnez, vous empocherez 4,50€ en cash (et non pas 14,50€ comme si vous avez joué avec de l’argent réel).

Comment parier avec un code promo sur NeBet ?

Commencez par ouvrir un compte NetBet puis tapez « NBGOAL » dans le champ réservé au code promotionnel.

Faites valider votre compte, créditez votre solde de jeu et placez votre premier pari en simple ou en combiné. Jouez un maximum de 50€. Si vous engagez une somme supérieure, le bonus restera plafonné à 50€.

Si votre prono est perdant, vous serez automatiquement éligible au remboursement.

Y a-t-il un code promo NetBet disponible sans dépôt ?

Non. À l’heure actuelle, le code promo offert par NetBet nécessite de faire un dépôt sur le site, puis de le jouer.

Le site ne propose pas de code promotionnel sans dépôt.

Quelles sont les compétitions ouvertes au pari sur NetBet ?

NetBet propose plus de 20 disciplines toute l’année, dont le foot, tennis, basket et rugby.

Toutes les plus grandes compétitions sont ouvertes au pari : championnats de foot européens (Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga…), coupes européennes, Euro, Coupe du Monde, mais aussi tous les tournois ATP/WTA de tennis (US Open, Roland Garros, Wimbledon…).