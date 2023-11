Netbet permet de parier sur de nombreux sports et événements. L’inscription netbet est très simple et ne prend que quelques minutes.

Les étapes pour réaliser son inscription

Si vous voulez vous inscrire sur Netbet, vous êtes sur la bonne page. En effet, voici la démarche à suivre pour l’inscription Netbet. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vous pourrez ensuite commencer à parier sur netbet.

📱 Aller sur netbet.fr

Pour l’inscription netbet, vous devrez tout d’abord aller sur le site internet netbet.fr. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton “Inscription” en haut à droite de l’écran.

Si vous préférez utiliser l'application mobile, c'est tout à fait possible. Téléchargez-la dans votre store et commencez l'inscription.

📝 Remplir le formulaire

Vous aurez alors accès à un formulaire.

La première page du formulaire vous permettra de remplir toutes vos informations personnelles. Ainsi vous devrez donner vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et email.

Vous pourrez également fournir un code promotionnel, si vous en avez un à disposition.

Enfin, vous devrez choisir votre pseudonyme Netbet et un mot de passe.

Il sera alors indispensable de confirmer que vous avez plus de 18 ans et que vous avez pris connaissances des conditions générales d’utilisation.

C'est aussi le moment d'indiquer le code promo NetBet NBGOAL afin d'obtenir votre bonus de bienvenue.

💰 Indiquer vos données bancaires et maîtriser votre budget

Après avoir fourni vos informations personnelles, vous devrez indiquer vos données bancaires (IBAN).

Vous aurez également la possibilité de fixer vos limites de jeu. Vous pourrez notamment fixer vos limites de dépôt hebdomadaire et vos limites de mise hebdomadaire. Cela peut être très utile, notamment si vous êtes un parieur débutant.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Pour que votre inscription NetBet soit validée, il sera indispensable que le bookmaker reçoive des documents personnels. Ainsi, vous devrez envoyer votre relevé d’identité bancaire et une pièce d’identité. Ces pièces doivent permettre de vérifier votre identité, les informations fournies et que vous avez plus de 18 ans.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

La majorité des parieurs préfère jouer sur leur téléphone mobile. Netbet a donc développé une application mobile. Vous pouvez la télécharger sur l’App Store ou le Google Store. Vous n’aurez ensuite qu’à l’installer sur votre téléphone pour l’utiliser.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur Netbet, vous pouvez suivre les étapes ci-dessus. Si vous êtes déjà inscrit, vous n’aurez qu’à entrer votre pseudonyme et votre mot de passe pour commencer à jouer. La section dédiée aux paris en direct est notamment très bien conçue sur Netbet.

Le bonus à l’inscription sur NetBet

Netbet propose une offre de bienvenue intéressante avec 100 euros offerts en freebets grâce au code promo NBGOAL.

Dans la pratique, 50 euros de freebets seront disponibles si vous perdez votre premier pari. Ainsi, si vous pariez 50 euros sur votre première mise, vous serez crédités de 50 euros s’il est perdant. S’il est gagnant, vous empocherez vos gains.

Ensuite, vous pourrez recevoir 50€ de freebets 30 jours après la validation de votre compte. Ces 50 euros de freebets dépendent de vos mises et de vos paris perdants pendant cette période. En l’occurrence, si vous misez et perdez 500 € pendant les 30 jours, vous obtiendrez 50 € de freebets.

Réaliser son premier dépôt

Une fois que vous aurez créé votre compte, il sera nécessaire d’effectuer un premier dépôt.

Netbet propose de nombreuses solutions pour déposer de l’argent sur votre compte. Vous pourrez notamment utiliser votre carte bancaire (Visa, Mastercard). Vous pourrez également avoir recours à un porte-monnaie électronique comme Paypal ou Skrill. Enfin, l’option virement bancaire est également disponible. Il faut cependant savoir qu’un virement peut prendre jusqu’à 72 euros avant que l’argent arrive sur votre compte Netbet.

Placer son premier pari sur NetBet

Quand vous aurez de l’argent sur votre compte Netbet, vous pourrez finalement effectuer votre premier pari.

Netbet propose divers sports pour parier. Bien entendu, vous retrouvez tous les grands matches de football ou de basketball et les tournois majeurs de tennis. Vous pourrez également vous essayer au ski, biathlon, handball ou à la Formule 1.

Pour votre premier pari, il est mieux de se pencher sur un sport que vous connaissez un minimum. Cela vous permettra de voir si les cotes sont hautes ou non et si une cote est particulièrement intéressante. Une fois que vous aurez effectué ce travail d’analyse, vous pourrez finalement valider votre premier pari sportif sur Netbet. Mais faites attention, une fois que le pari est validé, il est impossible de faire machine arrière. Prenez donc le temps de bien réfléchir avant de parier.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Chez Netbet, vous pourrez parrainer autant de personnes que vous le voulez.

Pour parrainer un nouveau joueur, vous devrez vous rendre sur votre compte puis sur les onglets “Promotion” et “Parrainage”.

Vous devrez alors indiquer l’adresse email de la personne que vous souhaitez parrainer. Cette personne recevra un email et devra effectuer toute la démarche, de l’inscription netbet au premier pari (15 euros minimum).

Une fois que ce premier pari sera terminé, le parrain recevra 20 euros en freebets. Le filleul ne recevra aucun bonus lié au parrainage.

FAQ - Inscription NetBet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Netbet ?

Netbet propose une vaste offre de sports pour parier. Vous retrouverez les sports “majeurs”, comme le football, le basketball ou le tennis. Mais Netbet ne s’arrête pas là et propose également de parier sur le ski, le biathlon, le volley-ball ou le golf. Pour tous ces sports, de nombreux matches et compétitions sont couverts. Et à chaque fois, vous retrouverez de nombreuses cotes pour chaque événement.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription Netbet ?

Suite à votre inscription Netbet, vous devez envoyer votre RIB et une pièce d’identité à Netbet. Vous pouvez les envoyer par mail ou directement les télécharger sur votre compte. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à vérifier l’identité des joueurs.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte Netbet ?

Netbet propose de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur votre compte. Le virement bancaire est une option. Vous pourrez également utiliser votre carte bancaire. Il est également possible d’avoir recours à un porte-monnaie électronique comme Paypal.

Comment fonctionne le parrainage Netbet ?

Chaque personne ayant un compte Netbet peut parrainer des personnes souhaitant s’inscrire. Pour cela, vous devrez aller sur votre compte et fournir les emails des personnes concernées dans l’onglet “Parrainage”. Le parrain recevra 20 euros pour chaque nouvel inscrit mais le filleul ne recevra rien.

Comment fonctionne la limite de dépôt ?

Cette limite représente le dépôt maximum que vous vous autorisez sur une période de 7 jours. Si votre limite est dépassée dans ce laps de temps, vous ne pourrez plus déposer d’argent sur votre compte. Vous devrez attendre la fin de ces 7 jours pour effectuer un nouveau dépôt Netbet.