Messi et le petit mouchoir qui a changé l'histoire

La vie de Messi a basculé lorsque le Barça a décidé de lui donner sa chance, à un moment où les clubs argentins, y compris le géant River Plate, renonçaient à assumer le coût du traitement de son déficit en hormone de croissance.

Signée le 14 décembre 2000, la serviette est devenue l'un des objets les plus emblématiques du football. Le message à l'encre bleue, griffonné à la hâte par le directeur sportif du Barça, Carles Rexach, portait un engagement personnel à recruter Messi, alors âgé de 13 ans, « quelles que soient les opinions divergentes ». À côté du nom de Rexach figuraient ceux du conseiller aux transferts Josep Minguella et de l'agent Horacio Gaggioli, qui avaient cru au potentiel de Messi lorsque d'autres hésitaient. La serviette a refait surface alors que l'inquiétude grandissait au sein de la famille Messi. Après son essai, les semaines ont passé sans que le Barça ne donne guère de nouvelles. À l'approche de Noël 2000, le Real Madrid et l'Atlético Madrid se profilaient comme des alternatives possibles. Le père de Messi, Jorge, craignait que cette occasion ne lui échappe. Rexach, conscient que le club était sur le point de perdre un talent générationnel, invita Jorge Messi à déjeuner et, faute de document officiel, rédigea l'engagement sur le seul support disponible. Messi signa officiellement un mois plus tard, et l'histoire suivit son cours.

Traduit en français, le document se lit comme suit : « À Barcelone, le 14 décembre 2000 et en présence de MM. Minguella et Horacio, Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, s'engage, sous sa responsabilité et nonobstant toute opinion dissidente, à recruter le joueur Lionel Messi, à condition que les montants convenus soient respectés.»

Les débuts de Messi avec le FC Barcelone eurent lieu trois ans plus tard, le 16 novembre 2003, lors d'un match amical contre Porto. Frank Rijkaard fit entrer le jeune homme de 16 ans en jeu à la 71e minute. Déjà à cette époque, des rumeurs circulaient à La Masia, laissant entendre que l'adolescent de Rosario possédait un talent hors du commun, même si peu pouvaient prédire l'ampleur de ce qui allait se produire. Ses débuts en équipe première eurent lieu l'année suivante, le 16 octobre, lors d'un match de Liga contre l'Espanyol. À 17 ans, trois mois et 22 jours, il devint le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à disputer une compétition officielle. Le rêve de jouer pour Newell's s'évanouit à cet instant, mais une nouvelle réalité commença.

Dans une interview accordée à ESPN, Messi a déclaré : « J'ai toujours dit que mon rêve d'enfant était de jouer pour l'équipe première de Newell's. J'allais au stade, je jouais là-bas et je rêvais de devenir professionnel en Liga. Puis ma vie a complètement basculé lorsque j'ai quitté le stade à 13 ans, que j'ai fait mes débuts au FC Barcelone, et tout ce qui s'est passé ensuite… C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. J'ai vécu des choses bien plus extraordinaires que tout ce que j'aurais pu rêver. »