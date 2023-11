Découvrez ci-dessous notre guide pour l’inscription Bwin. Les étapes, le premier dépôt, le premier pari : tout est expliqué en détails.

Les étapes pour réaliser son inscription sur Bwin

Bwin est l’un des principaux acteurs des paris sportifs en France. Son offre et ses cotes sont réputées. L’expérience pour les parieurs sur bwin.fr est d’ailleurs louée. Pour parier, l’inscription Bwin se réalise en quelques clics.

📱 Aller sur Bwin.fr

Il faudra tout d’abord vous rendre sur le site bwin.fr (ou sur l’application Bwin). Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton jaune “inscrivez-vous”, présent en haut à droite de l’écran.

📝 Remplir le formulaire

Un écran avec divers formulaires vous sera alors présenté.

Vous devrez remplir de nombreuses informations personnelles. Nom, prénom, adresse, pays de résidence, email, téléphone… Ces informations seront cruciales pour créer votre compte Bwin.

Ensuite, vous devrez choisir un pseudonyme pour votre compte Bwin, ainsi qu’un mot de passe. Une question de sécurité sera également mise en place au cas où vous oubliez votre mot de passe. Il peut être pertinent de noter cette question quelque part au cas où.

Enfin, vous devrez attester que vous avez plus de 18 ans et accepter les conditions de jeux de bwin.fr.

Prenez le temps de tout lire et de bien vérifier les informations que vous fournissez.

💰 Indiquer vos données bancaires et imposer vos limites

Après cette étape liée à vos informations personnelles, il sera temps de passer aux informations bancaires.

A ce moment, vous pourrez notamment fixer vos limites de jeu sur Bwin. Des limites hebdomadaires peuvent ainsi être mises en place concernant les dépôts et l’argent misé. Cela peut être utile pour mieux gérer son rythme de jeu.

Par ailleurs, vous devrez aussi indiquer vos coordonnées bancaires, dont votre IBAN. Ceci sera indispensable pour encaisser vos gains notamment.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Pour valider votre inscription Bwin, vous devrez charger des documents personnels. Ceux-ci doivent valider les informations personnelles que vous avez remplies sur le formulaire. Vous devrez notamment présenter une pièce d’identité et votre RIB. Quand ces documents seront authentifiés et validés par Bwin, vous recevrez un code par courrier postal. Ce code vous permettra de valider définitivement votre inscription Bwin.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

Comme de nombreux bookmakers, Bwin propose une application mobile. Celle-ci vous permet de jouer aux paris sportifs mais également au poker, directement sur votre téléphone portable.

Pour télécharger l’application Bwin, vous devrez vous rendre sur le store correspondant à votre téléphone. Une fois l’application installée sur votre portable, vous pourrez retrouver tout le confort de jeu proposé sur bwin.fr.

L’application Bwin est notamment utile pour les paris en direct. Avec l’application Bwin, vos paris seront toujours auprès de vous.

Le bonus à l’inscription Bwin

Quand votre inscription Bwin sera validée, vous pourrez profiter d’une offre de bienvenue. Celle-ci peut monter jusqu’à 120 euros.

Pour en profiter, vous devrez utiliser le jeton “Pari sans Pression” lors de votre premier pari. Vous devrez ensuite choisir la somme mise en jeu, entre 5 et 120 euros.

Si vous perdez ce pari, Bwin vous remettra un pari gratuit à hauteur du montant du pari perdu (120 euros maximum).

Il est primordial d’utiliser le jeton “Pari sans pression” pour bénéficier de cette promotion.

Comment valider son inscription ?

Comme indiqué, Bwin doit s’assurer que vous n’usurpez pas une identité lors de votre inscription Bwin. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à effectuer ce contrôle. Vos documents personnels (passeport - carte d’identité et RIB) seront donc vérifiés. Après validation de ces documents, vous recevrez un code de validation par courrier postal. Ce code permettra de valider définitivement votre inscription Bwin.

Réaliser son premier dépôt sur Bwin

Après votre inscription Bwin, il sera indispensable de réaliser un premier dépôt d’argent. Celui-ci vous permettra ensuite de parier et de jouer sur Bwin.

Pour déposer de l’argent sur Bwin, vous pourrez opter pour divers modes. Vous pourrez par exemple passer par une plateforme comme Skrill ou Paypal. Les méthodes traditionnelles comme l’utilisation de votre carte bancaire sont également disponibles. Par ailleurs, vous pourrez aussi opter pour le virement bancaire. Un virement bancaire entraînera cependant une attente de quelques jours pour voir l’argent disponible sur votre compte Bwin.

Réaliser son premier pari

Une fois l’argent déposé sur votre compte, vous pourrez réaliser votre premier pari. Bwin propose plus d’une quinzaine de sports pour parier.

Bien entendu, vous retrouverez les plus traditionnels comme le football, le basketball ou le tennis. Mais vous pourrez aussi parier sur le beach volley, le biathlon ou le snooker.

Pour ce premier pari, vous devrez choisir le sport et le match qui vous correspondent le mieux. Vous pourrez ensuite choisir entre une longue liste de cotes. Prenez le temps de les étudier et de trouver la meilleure cote. Ensuite vous n’aurez plus qu’à valider votre premier pari.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Vous pourrez bien entendu parrainer des amis pour qu’ils rejoignent l’aventure Bwin. Le principe est assez simple. Sur votre compte, vous retrouverez un onglet “b’friends” puis “Invitez vos amis”.

Vous aurez alors le choix entre indiquer les emails de vos amis ou obtenir un lien que vous pourrez partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux.

Le parrainage sera totalement effectif quand votre filleul aura validé son inscription et effectué son premier pari. A ce moment-là, vous recevrez un bonus de parrainage de 30 euros. De son côté, votre filleul recevra 15 euros.

FAQ - Inscription Bwin

Comment vérifier que l’inscription Bwin est effective ?

Une fois que vous avez rempli correctement toutes les rubriques du formulaire d’inscription, vous serez automatiquement connecté à votre compte bwin. Vous pourrez ainsi déposer de l’argent sur votre compte puis jouer. Votre inscription sera effective.

Quels sont les sports disponibles sur Bwin ?

L’offre Bwin est riche avec notamment du baseball, basket-ball, football, volley-ball, handball, Formule 1, cyclisme, biathlon, boxe ou encore le rugby et le ski alpin. Chaque parieur devrait donc trouver son bonheur au milieu de ces centaines d’événements sportifs.

Comment faire si le pseudonyme choisi n’est pas disponible sur Bwin ?

Il est possible qu’un autre joueur ait déjà choisi le pseudonyme que vous souhaitiez pour votre compte. Dans ce cas, Bwin vous proposera trois alternatives et vous pourrez choisir un pseudonyme parmi cette liste.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier du bonus d’inscription Bwin ?

Pour cela, il vous suffira de valider votre inscription Bwin. Puis lors de votre premier pari Bwin, vous devrez utiliser le jeton “Pari sans Pression”. Si vous perdez ce pari, Bwin vous remettra un pari gratuit à hauteur du montant du pari perdu (120 euros maximum). Il est primordial d’utiliser le jeton “Pari sans pression” pour bénéficier de cette promotion.