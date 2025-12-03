Manchester United : Amorim a trop peur d'aller sur les réseaux sociaux

Une enquête de la BBC a révélé qu'Amorim avait reçu plus d'insultes que toute autre personnalité du football lors du week-end du match nul 2-2 de United contre Tottenham en novembre, suivi par Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool.

L'enquête de la BBC a montré qu'Amorim avait reçu plus de 160 messages en ligne qualifiés d'« extrêmement injurieux » le week-end du 8 au 9 novembre, faisant partie des quelque 2 000 messages signalés par la société d'analyse de données Signify. Ces messages contenaient des menaces de mort et des discours haineux, enfreignant les règles des plateformes sur lesquelles ils ont été publiés, notamment X, Instagram et TikTok.

Amorim a déclaré en conférence de presse : « Tout d’abord, de nos jours, c’est normal dans n’importe quelle profession : quand on est exposé comme nous le sommes, c’est plus difficile, mais je ne lis pas les commentaires. Je ne fais pas semblant : je ne les lis pas. Je me protège de tout. Je ne regarde pas la télévision quand on parle de Manchester United, non pas parce que je suis en désaccord la plupart du temps. Je suis d’accord avec beaucoup de choses que vous dites. Mais c’est une façon pour moi de préserver ma santé mentale, car cela me suffit. Quand on perd, quand on fait match nul, je sais qu’on a mal joué, et mon ressenti d’entraîneur me suffit. Je n’ai pas besoin de l’avis des autres sur le club. Pour moi, c’est la seule solution, il n’y en a pas d’autre. La seule solution, c’est de me protéger. »