Bellingham privé du Mondial 2026 ? La décision choquante

Inévitablement, certains joueurs seront déçus parmi les 26 sélectionnés, mais cette liste regorgera de talent.

Un effectif riche et diversifié : Qui composera l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026 ?

Les Three Lions disposent d'un effectif riche et diversifié à tous les postes, avec des remplaçants de qualité capables de pallier tout problème de forme ou de condition physique. Tuchel se trouve dans la position enviable de pouvoir puiser dans un vivier de talents exceptionnel.

Des questions se posent quant aux options défensives de l'Angleterre, notamment au poste d'arrière gauche, où aucun titulaire ne s'est imposé. En revanche, les options offensives ne manquent pas.

Harry Kane est le numéro 9 incontesté de son pays et porte le brassard de capitaine, sans que personne ne lui mette réellement la pression. Concernant les postes de meneur de jeu et d'ailier, la sélection se complique.

Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Jack Grealish, Phil Foden, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Noni Madueke, Jude Bellingham et Morgan Gibbs-White rêvent tous de faire partie du groupe pour la tournée aux États-Unis, au Canada et au Mexique l'été prochain.

Ils ne pourront pas tous être retenus. On s'interroge sur la possibilité de laisser Bellingham, la star du Real Madrid, au repos, Tuchel ayant clairement indiqué qu'il n'emmènerait aucun joueur susceptible de perturber l'harmonie du groupe.

Interrogé sur la possibilité que Tuchel se sépare d'un joueur vedette, l'ancien défenseur des Three Lions, Winterburn, s'exprimant en partenariat avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Non, je ne le pense pas. Cela dépend de ce que l'on considère comme un joueur vedette. On constate déjà que Thomas Tuchel privilégie l'équipe. Il n'hésite pas à prendre des décisions et ne semble pas vouloir ménager qui que ce soit. On pourrait aussi dire que certains joueurs, bien que prometteurs, ne seront pas retenus en raison de leur forme ou d'une blessure. Notre effectif offensif sur les ailes est immense. Je pense qu'un ou deux joueurs pourraient ne pas être sélectionnés, tout simplement parce que nous avons beaucoup de joueurs à ces postes. »