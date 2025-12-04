Courtois se lâche sur le vestiaire du Real, le sombre secret

Réduisant l'écart avec Barcelone à un seul point, le Real Madrid a mis fin à une série de trois matchs sans victoire à l'extérieur en Liga. L'entraîneur Xabi Alonso a qualifié cette performance de la plus aboutie de la saison, les seuls points négatifs étant les blessures d'Eduarddo Camavinga et de Trent Alexander-Arnold.

Courtois : « Nous nous sommes dit qu'il fallait arrêter de parler et commencer à agir. »

Après le match, Courtois s'est adressé au public pour expliquer l'amélioration de la performance de son équipe.

« En première mi-temps à Gérone, nous n'avons pas assez donné, et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, si nous ne jouons pas à 100 %, nous pouvons facilement perdre. Nous l'avons dit, il faut arrêter de parler et commencer à agir. Chaque match est différent ; l'Athletic Bilbao joue avec une ligne défensive haute, ce qui crée plus d'espace, et c'est plus difficile pour nous contre Gérone ou Elche quand ils défendent », a-t-il déclaré à Diario AS.

« Nous pouvons progresser contre les équipes qui jouent bas. C'était une bonne performance collective. Nous devons continuer à travailler et à y croire. Au final, nous sommes une équipe, et chacun a son rôle. Tout le monde a fait un bon match. Tout le monde veut contribuer au succès de l'équipe. »

Courtois à propos de sa relation avec Xabi Alonso

La pression sur le Real Madrid s'est accrue suite aux nombreuses informations selon lesquelles plusieurs de ses plus grandes stars n'étaient pas convaincues par les méthodes d'Alonso. Courtois a déclaré à El Chiringuito qu'il y a toujours des hauts et des bas dans toute relation.

« Je pense que nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec lui. Au final, nous sommes au Real Madrid, le moindre geste est décuplé, et nous sommes des êtres humains. Il arrive que les tensions soient fortes, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de problème entre l'équipe et l'entraîneur. »

« Nous avons très bien commencé. Dans toute relation, il y a toujours des hauts et des bas, mais je ne pense pas qu'un seul joueur ait eu le sentiment d'être en désaccord avec lui, et nous nous entendons toujours bien. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de problème. De l'extérieur, il y a toujours du bruit, mais en interne, nous n'y prêtons pas attention. On parle beaucoup à l'extérieur, alors qu'en interne, ce n'est peut-être pas le cas, mais nous ne pouvons pas tout nier. »

Comme le souligne Courtois, tout ce qui se passe au Bernabéu est scruté en permanence, et même si le bruit médiatique s'est amplifié depuis le Clasico, les Merengues devront continuer à enchaîner les bons résultats pour le contenir. Le Real Madrid affrontera le Celta Vigo et Manchester City à domicile lors de ses prochains matchs, après une série de six déplacements consécutifs.