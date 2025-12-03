Barça : la blessure qui tombe mal

Dani Olmo s'est blessé en inscrivant le deuxième but de son équipe et il est désormais confirmé qu'il sera absent pour une durée indéterminée.

Olmo est tombé sur l'épaule après avoir trompé le gardien de l'Atlético, Jan Oblak, et a immédiatement ressenti une vive douleur. Hansi Flick a dû le remplacer et, selon Sport, il sera indisponible jusqu'à la fin de l'année.

Olmo souffre d'une luxation de l'épaule, qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Son indisponibilité sera d'au moins trois semaines, même si le FC Barcelone ne compte pas sur lui avant la trêve hivernale.

L'inquiétude du FC Barcelone réside dans le fait qu'Olmo a déjà connu des problèmes à l'épaule gauche par le passé. En 2023, il avait été absent pendant deux mois après une opération pour une luxation, ce qui fait craindre une possible récidive, une très mauvaise nouvelle pour le leader de la Liga.

Olmo était au sommet de sa forme cette saison, auteur d'un doublé contre Alavés le week-end dernier et d'un autre but contre l'Atlético, mais cette période faste est désormais révolue. La mauvaise nouvelle pour Flick est que Fermin Lopez reste lui aussi indisponible, blessé. Le seul milieu offensif de métier dans son effectif est donc Dro Fernandez.

Le jeune homme de 17 ans pourrait être titularisé contre le Betis ce week-end, même si Flick devrait opter pour l'une des deux solutions suivantes : soit il positionne Pedri plus haut sur le terrain avec Frenkie de Jong (s'il est apte) et Eric Garcia en soutien, soit il alignera Raphinha en position axiale, ce qui permettrait à Marcus Rashford de retrouver une place de titulaire.