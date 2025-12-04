L'incroyable cerveau de Cristiano Ronaldo disséqué

Le sélectionneur portugais a expliqué la mentalité de GOAT qui a permis à CR7 de battre tous les records. Le légendaire attaquant est toujours au sommet de sa forme à 40 ans, et le podcast « Beast Mode On » d'Adebayo Akinfenwa s'est penché sur les raisons de cette longévité hors du commun.

Ronaldo a passé plus de deux décennies au sommet de son art, avec une carrière internationale remarquable marquée par 226 sélections et 143 buts. Il s'est livré à une lutte acharnée pour la reconnaissance et les titres majeurs avec son éternel rival Lionel Messi, une compétition qui a permis aux deux joueurs de se surpasser.

Rien n'indique que Ronaldo soit sur le déclin, puisqu'il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec Al-Nassr, en Saudi Pro League. Il est déterminé à atteindre les 1 000 buts en compétition officielle et sera capitaine de son pays lors de sa sixième Coupe du Monde en 2026.

Ronaldo a placé la barre de l'excellence individuelle à un niveau que peu de joueurs égaleront, grâce à ses passages légendaires à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus. Il est unique en son genre, sa foi et sa détermination inébranlables l'ayant mené au sommet.

Interrogé sur ce qui distingue Ronaldo, Martinez a déclaré à Beast Mode On : « Pour moi, sans aucun doute, c'est que son succès n'altère en rien son engagement envers l'avenir. Quand on gagne, on a moins faim le lendemain. Cristiano est une personne, un joueur, pour qui les événements d'hier n'ont aucune incidence sur ce qu'il fait aujourd'hui.

« Je ne sais pas si c'est génétique, si on peut y travailler, mais c'est la réalité. Il a ce besoin incroyable de donner le meilleur de lui-même chaque jour. » Cela peut concerner la récupération, l'entraînement, la finition, bref, tout aspect qu'il juge nécessaire d'améliorer. Il ne néglige aucun détail qu'il peut influencer et perfectionner. Qu'il marque un triplé ou non, ou qu'il rate trois occasions, sa préparation dès le coup de sifflet final sera toujours méthodique et parfaitement axée sur le lendemain. C'est ce qui explique sa longévité.

« J'ai toujours dit qu'un footballeur prenait sa retraite lorsque son corps disait à son cerveau : "C'est fini pour moi". Avec Cristiano, j'ai compris que ce n'est pas comme ça. C'est le cerveau qui dit au corps qu'il est temps d'arrêter. Il a cette capacité à vouloir être le meilleur chaque jour de sa carrière. Je n'ai jamais vu une telle soif de victoire à un tel niveau. »