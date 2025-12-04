Manchester United : Un coup de poker à 100 millions d'euros en janvier

L'international ghanéen est devenu la cible prioritaire de plusieurs grands clubs de Premier League en vue du prochain mercato hivernal. Il sera disponible pour un montant de 74 millions d'euros grâce à une clause libératoire figurant dans son contrat avec les Cherries.

Semenyo a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 13 apparitions en Premier League cette saison. Un transfert en cours de saison est envisagé, compte tenu du fort intérêt que suscite son profil.

L'ancien joueur de Bristol City est considéré comme un renfort « polyvalent et de grande qualité » par la direction de Manchester United, qui envisage désormais de lever sa clause libératoire en janvier, même si celle-ci devrait baisser à 57 millions d'euros cet été.

D'après un article de TEAMtalk, l'équipe de Ruben Amorim craint de rater Semenyo si elle attend la fin de la saison 2025-2026.

Par conséquent, le club envisage sérieusement la possibilité d'un transfert cet hiver, et ses dirigeants seraient convaincus qu'une telle opération pourrait s'avérer intéressante.

Malgré l'intérêt croissant de Manchester United pour Semenyo, la priorité des Red Devils reste le milieu de terrain.

Amorim est déterminé à recruter au moins un nouveau joueur au milieu de terrain en 2026 et, selon certaines sources, il souhaiterait conclure un accord dès janvier afin de soulager Casemiro.