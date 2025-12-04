Real Madrid : encore une absence longue durée pour ce flop !

L'international anglais a déjà manqué six semaines de compétition cette saison pour cause de blessure et sera de nouveau indisponible pour une longue période.

Alexander-Arnold réalisait sa meilleure prestation de la saison avec le Real Madrid face à l'Athletic Club, avant de se blesser à la 55e minute. Il a immédiatement demandé à être remplacé et le club a indiqué que la blessure était « préoccupante ».

Alexander-Arnold absent pour deux mois

Leurs craintes étaient justifiées. Alexander-Arnold souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse et sera absent des terrains pendant deux mois, selon le quotidien AS. Il manquera la Supercoupe d'Espagne, la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions, les seizièmes et huitièmes de finale de la Coupe du Roi, ainsi que six matchs de Liga. En Europe, le Real Madrid affrontera Manchester City, Benfica et l'AS Monaco, tandis que l'Atlético Madrid l'attendra en demi-finale de la Supercoupe.

En Liga, le Real Madrid jouera contre le Celta Vigo, Alavés, Séville, le Betis Séville, Levante et Villarreal, au cours desquels Alexander-Arnold pourrait manquer jusqu'à 13 matchs. Son retour sur les terrains pourrait avoir lieu au Rayo Vallecano lors du dernier week-end de janvier, mais il est fort probable que ce soit lors du déplacement à Mestalla pour affronter Valence, les 7 ou 8 février.

La bonne nouvelle concerne Eduardo Camavinga, sorti sur blessure contre l'Athletic Bilbao. Il souffre d'une légère entorse à la cheville et passera un test physique de dernière minute pour déterminer s'il sera disponible pour le match contre le Celta Vigo dimanche au Bernabéu. Sa participation au choc face à Manchester City trois jours plus tard est, quant à elle, assurée.

Cela signifie probablement un retour de Fede Valverde au poste d'arrière droit pour le reste de l'année 2025. Raul Asencio a déjà occupé ce poste, mais Valverde est une option bien plus efficace, et l'Uruguayen y a réalisé ses meilleures performances cette saison.

Le seul point positif pour Xabi Alonso est le retour attendu de Dani Carvajal pour la seconde moitié des 13 matchs qu'Alexander-Arnold manquera, ce dernier travaillant à se remettre de sa blessure pour débuter la saison 2026.