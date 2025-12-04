Zéro confiance ! Le Barça a déjà trois remplaçants pour Rashford

Selon les dernières informations en provenance de la capitale catalane, trois jeunes joueurs prometteurs ont été identifiés pour remplacer l'international anglais.

Arrivé en prêt de Manchester United cet été, Rashford bénéficie d'une option d'achat de 30 millions d'euros. Alternative à Raphinha sur le flanc gauche, Rashford reste le joueur le plus prolifique du Barça avec six buts et neuf passes décisives. Le directeur sportif, Deco, a révélé que le FC Barcelone n'avait pas encore pris de décision concernant l'avenir de Rashford cette semaine, suite aux rumeurs selon lesquelles les Blaugrana envisageraient de ne pas lever l'option d'achat.

Deco a toutefois précisé qu'il travaillait sur des plans tout au long de l'année, et Sport a révélé que le Barça supervisait trois joueurs susceptibles d'évoluer au poste d'ailier gauche. Récemment, le recruteur en chef, João Amaral, a observé Antonio Nusa, l'ailier de 20 ans du RB Leipzig, lors de la rencontre Norvège-Italie. Les deux autres joueurs que Barcelone suit de près sont Said El Mala (19 ans), de Cologne, et Malick Fofana (20 ans), de l'Olympique Lyonnais.

Il est important de souligner que l'arrivée de Rashford était envisagée sous forme de prêt, suite aux échecs des transferts de Nico Williams et Luis Diaz. Un des inconvénients d'un transfert définitif de Rashford serait son salaire élevé, mais aucune des alternatives proposées ne serait bon marché.

Fofana était fortement pressenti pour rejoindre Liverpool l'été dernier, tandis que Barcelone suivait Nusa avant son transfert de Bruges à Leipzig pour 21 millions d'euros. En Allemagne, le Bayern Munich s'intéresse à El Mala, l'un des joueurs les plus prometteurs de Bundesliga. Quel que soit le montant que Barcelone pourrait dépenser pour le salaire de Rashford, le club dépenserait probablement davantage en indemnités de transfert pour chacun des trois. Cela dit, leur jeunesse représente un atout indéniable à long terme, mais le plafond salarial du FC Barcelone déterminera s'il peut se permettre un tel investissement.