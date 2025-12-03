Neymar avec Messi ? Le transfert de la dernière chance

Son retour à Santos, initialement prévu comme un court passage dans sa ville natale, a été assombri par des blessures récurrentes. Après une période difficile à Al-Hilal, marquée par une rupture des ligaments croisés et une résiliation de contrat à l'amiable, il se retrouve à nouveau aux prises avec la douleur, tandis que Santos lutte pour son maintien en Série A brésilienne.

Les rumeurs concernant le mercato hivernal de l'Inter Miami se sont intensifiées après l'annonce de la retraite de Sergio Busquets et Jordi Alba à la fin de la saison 2025. Ces annonces ont soulevé des questions légitimes quant à la manière dont le club allait gérer son avenir au regard du règlement relatif aux joueurs désignés en MLS, et quant à la possibilité d'intégrer une recrue phare comme Neymar à sa prochaine étape. Les supporters rêvaient d'un scénario idéal : voir leurs anciens coéquipiers du FC Barcelone, Messi, Suarez et Neymar, briller ensemble une dernière fois, cette fois-ci sous les couleurs rose. Cependant, selon Sport, la direction de Miami a clairement indiqué que les sentiments ne guideront pas sa politique de recrutement. Tout en reconnaissant l'engouement marketing que susciterait l'arrivée de Neymar, le directeur sportif Chris Henderson et l'entraîneur Javier Mascherano ont opté pour une décision sportive pragmatique. Le renforcement de la défense et l'acquisition d'un attaquant de haut niveau pour 2026 sont devenus leurs priorités, l'intérêt pour Neymar ayant été abandonné.

Le second passage de Neymar à Santos s'est déroulé bien différemment du retour triomphal que beaucoup attendaient. Initialement prévu sur six mois pour lui permettre de retrouver confiance et de renouer avec ses racines, ce retour pourrait s'étendre à 18 mois si Santos parvient à se maintenir lors des dernières journées du Brasileirão. Toutefois, des inquiétudes persistent quant à sa condition physique. L'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a confirmé que Neymar avait déclaré forfait pour le match nul 1-1 de Santos contre l'Internacional en raison de douleurs au genou. Neymar a puisé dans ses forces pour jouer malgré la douleur lors du match suivant, contribuant ainsi à la précieuse victoire 3-0 de Santos face à Sport. Ce succès a permis au club de sortir de la zone de relégation grâce à une meilleure différence de buts, mais sa blessure au ménisque pourrait l'éloigner des terrains pendant une période considérable. Le contrat actuel de Neymar expire fin décembre, ce qui lui laisse techniquement la liberté d'explorer d'autres options. Cependant, selon Sport, l'attaquant semble prêt à rester au Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2026, si son état physique le lui permet.