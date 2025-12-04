Le divorce est consommé entre Bellingham et la Premier League

Le comportement de Bellingham a été remis en question par certains de ses compatriotes, ce qui pourrait inciter le milieu de terrain du Real Madrid à renoncer à un futur retour dans son club formateur.

Originaire de Birmingham, Bellingham est désormais une star à Madrid.

En 2020, Bellingham a quitté son club formateur, Birmingham, pour rejoindre le Borussia Dortmund. Il est aujourd'hui une véritable star au Santiago Bernabéu, avec à son actif des titres de champion d'Espagne et de Ligue des champions.

Le joueur de 22 ans compte également 46 sélections en équipe nationale, devenant un joueur emblématique de l'Angleterre. Cependant, il continue d'être critiqué pour des défauts de caractère supposés – Thomas Tuchel ayant même admis que sa mère trouvait certaines des frasques de Bellingham sur le terrain « répugnantes ».

Si certains n'ont pas hésité à critiquer Bellingham, d'autres continuent de le vanter. La légende d'Arsenal, Ian Wright, fait partie de ces derniers. L'ancien attaquant anglais a déclaré que certains ne sont pas « prêts pour une superstar noire », avant d'ajouter que le potentiel de Bellingham « les effraie par son talent et l'inspiration qu'il peut apporter ».

Bellingham refusera-t-il les propositions de Premier League à l'avenir ?

Wright-Phillips soutient les propos de son père et admet qu'une superstar mondiale pourrait se demander s'il souhaite un jour rejouer en club dans son pays natal.

Le champion de Premier League a déclaré à BestBettingSites : « Si j'étais Jude Bellingham, je pense que cela me dissuaderait de jouer en Premier League, c'est certain. En Angleterre, on a l'impression qu'on cible un joueur avant un grand tournoi, comme s'ils cherchaient désespérément à le déstabiliser.

Je n'ai jamais compris pourquoi. On veut que ses joueurs abordent un tournoi en pleine confiance. Presque arrogants. » Vous voulez qu'ils sachent et croient en leurs chances de victoire. La presse devrait les encenser, les aider, et non les dénigrer de la sorte. La presse sème le doute dans leur esprit et influence leur façon de penser.

« Je pense que si l'on change la personnalité d'un joueur, on change sa façon de jouer. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Loin de là. Je pense que les joueurs doivent simplement se concentrer sur leur jeu. Alors, si j'étais Jude, pourquoi reviendrais-je alors que je peux rester au Real Madrid et profiter de la vie, sans cette mauvaise presse injustifiée ? »

« Je pense qu'il est l'homme clé de l'Angleterre, et je ne comprends pas toujours pourquoi il est pris pour cible. Il n'est pas parfait, mais il est performant en club et en sélection. Il n'a pas une attitude arrogante et ne joue pas mal. Il faut le laisser tranquille et le laisser se préparer mentalement. »