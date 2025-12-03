Barça : la grosse mise au point sur le cas Rashford

Les Blaugrana disposeraient d'une option d'achat de 30 millions d'euros pour Rashford, actuellement prêté par Manchester United.

Rashford a bien débuté la saison à Barcelone et reste le meilleur passeur du club, avec six buts et neuf passes décisives en 19 apparitions, soit une action directe toutes les 83 minutes en moyenne. Cependant, la comparaison avec Raphinha, son concurrent au poste d'ailier gauche, est malheureuse pour l'international anglais.

Deco confirme que le FC Barcelone n'a pas encore pris de décision concernant Rashford.

Dans une interview accordée à SER Catalunya, Deco a esquivé les questions concernant une éventuelle tentative de négociation avec Manchester United. Selon des informations récentes, le club catalan serait sur le point de laisser partir Rashford.

« Rien n'est encore décidé concernant Marcus Rashford. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions concernant l'avenir. Nous sommes satisfaits de lui, Rashford nous apporte beaucoup. Stratégiquement, ce n'est pas le moment de parler de transferts. »