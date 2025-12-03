"J'en perds mes cheveux", la drôle de petite phrase de Guardiola

City s'est imposé 5-4 à Craven Cottage dans une rencontre si chaotique que même une avance confortable de quatre buts n'a pas suffi à calmer Guardiola. Et lorsqu'il est entré dans sa conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de City avait l'air d'un homme qui venait de traverser une période très difficile.

City domine, puis s'effondre, puis s'accroche miraculeusement.

Pendant les 55 premières minutes, City a fait preuve d'une efficacité redoutable. Erling Haaland a fêté son 100e but en Premier League, pulvérisant un nouveau record après avoir atteint ce cap en seulement 111 apparitions, et ses coéquipiers ont enchaîné les buts, laissant penser que le sort du match était scellé avant l'heure de jeu. Tijjani Reijnders a inscrit un deuxième but, Phil Foden a marqué un troisième but magnifique d'une frappe enroulée, et Emile Smith Rowe a réduit l'écart pour Fulham avant la mi-temps. Foden marqua à nouveau juste après la reprise, et lorsque le tir de Jeremy Doku, dévié par Sander Berge, porta le score à 5-1, les supporters visiteurs laissèrent éclater leur joie. Cela semblait être une routine. Un jour de plus, un quintuplé de plus sous la houlette de Guardiola ; la 41e fois que son équipe réalisait une telle performance en Premier League.

Mais la suite frôla le chaos. Alex Iwobi décocha une frappe enroulée de 18 mètres pour réduire l'écart, et Fulham retrouva soudain une combativité qui lui avait fait défaut tout l'après-midi. Le remplaçant Samuel Chukwueze transforma ensuite les dernières minutes en un véritable rêve fiévreux. Son premier but ébranla la sérénité de City. Son second arriva six minutes plus tard et enflamma le public local, poussant son équipe vers une égalisation improbable. Dans les derniers instants, seul un dégagement désespéré sur la ligne de Josko Gvardiol empêcha l'une des remontées les plus improbables de la saison.

Incrédule et hilare, Guardiola a ouvert sa conférence de presse par une boutade : « Vous avez aimé ? Sympa, hein ?! »

Mais lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait apprécié le match, l'entraîneur de City a levé les bras au ciel. « Moi ?! Mon Dieu, j'en ai perdu mes cheveux ! Mon Dieu ! » s'est-il exclamé, mi-sérieux, mi-plaisantant sur les 90 minutes qu'il venait de vivre.

Guardiola a admis que, durant ces dernières minutes frénétiques, City tentait simplement de se maintenir à flot.

« C'est la Premier League, on ne peut rien y faire, c'est la Premier League », a-t-il déclaré. « Je sais que vous allez me demander ce qui s'est passé, et je n'ai pas de réponse. C'est l'émotion, c'est le football. Pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela ? Mais je suis désolé de vous le dire, nous avons réalisé des choses incroyables aujourd'hui, incroyables, car je sais à quel point cette équipe est difficile à battre.

Nous l'avons prouvé en marquant les buts que nous avons marqués et en démontrant la qualité de notre jeu. » Erling a eu l'occasion de mener 6-3, puis immédiatement après 5-4. Dans ces moments-là, il s'agit simplement de survivre. Ne me dites pas comment, les joueurs ne le savent pas non plus. Au final, on prend ce qu'on a.

City n'est plus qu'à deux points du leader, Arsenal, qui reçoit Brentford la semaine prochaine. Pourtant, ses erreurs défensives soulèvent des questions embarrassantes pour une équipe qui vise un titre durable.

« Arsenal est tellement fort et tellement solide. Je sais donc ce que nous devons faire », a ajouté Guardiola. « Ce sera difficile, mais en même temps, la Premier League est un championnat tellement long. Et je vous assure que j'ai suffisamment d'expérience pour mener l'équipe sur de longues distances et tenter de remporter le titre. »