Le Barça prêt à s'endetter pour un gamin de 15 ans

Cependant, les deux clubs cherchent à inverser la tendance avec le jeune prodige de Manchester United, JJ Gabriel, pour lequel ils ont un vif intérêt.

Gabriel, 15 ans, est déjà bien connu à Manchester. Signé à United à l'âge de 10 ans, il fait déjà partie de l'équipe des moins de 18 ans et s'est récemment entraîné avec l'équipe première sous la direction de Ruben Amorim. Selon TS, il pourrait faire ses débuts avec l'équipe première la semaine prochaine en FA Cup, face à Peterborough.

D'après leurs informations, le FC Barcelone déploierait des efforts considérables pour arracher Gabriel à Old Trafford, le considérant comme un talent exceptionnel. Décrit comme le joueur le plus prometteur du centre de formation de United, le jeune homme de 15 ans a inscrit 10 buts en 10 matchs avec les moins de 18 ans et compte déjà deux sélections en équipe d'Angleterre des moins de 16 ans.

Les Red Devils sont toutefois confiants de pouvoir repousser les avances du FC Barcelone. Le directeur sportif Jason Wilcox s'est efforcé de démontrer à la famille de Gabriel leur engagement envers son développement et l'estime qu'ils lui portent. Son intervention aurait été déterminante pour convaincre Gabriel de s'engager avec Manchester United pour cette saison et la suivante.

Gabriel étant mineur (moins de 18 ans), Barcelone ne pourrait théoriquement pas le recruter avant sa majorité. Cependant, possédant la double nationalité, il pourrait détenir un passeport irlandais. En tant que membre de l'Union européenne, le club catalan pourrait donc, en théorie, le recruter dès l'âge de 16 ans, même s'il n'atteindra cet âge qu'en octobre prochain. La réglementation de la FIFA, adoptée ces dernières années, interdit aux joueurs de moins de 18 ans de changer de continent dans le cadre d'un transfert.

Barcelone a récemment intensifié ses efforts pour recruter de jeunes talents prometteurs, comme en témoignent l'intérêt porté à Cardoso Varela et la signature d'Ibrahim Diarra.