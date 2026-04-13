Abobakr El Mokadem

Rédacteur Senior

Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Articles notables :

– La fin de l’ère Messi ?

– Une heure décisive pour le Real Madrid

– Les héros méconnus

– Le Real Madrid se bat lui-même

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