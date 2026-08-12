Il semblerait que le Norvégien Erling Haaland n'ait pas oublié ce qui lui est arrivé lors de la dernière Coupe du monde, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont son équipe a été éliminée par l'Angleterre après une défaite 2-1 en quart de finale.

Selon le journal « The Sun », Erling Haaland s'est moqué de son nouveau coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson, dans une réponse cinglante adressée à un supporter sur Instagram.

Manchester City a dépensé 116 millions de livres sterling pour recruter l'international anglais âgé de 23 ans à l'Etihad Stadium, afin de renforcer ses chances de reconquérir le titre de Premier League.

Le nouvel entraîneur Enzo Maresca sera ravi de cette grosse transaction, mais un joueur pourrait l'être un peu moins : Haaland.

Tout espoir pour Manchester City de renverser Arsenal et de remporter son premier titre depuis la saison 2023-2024 reposera sur le talent de son attaquant vedette à marquer des buts, mais il semble que Haaland, âgé de 26 ans, ait encore un vieux compte à régler avec Anderson.

Le milieu de terrain de la sélection des Three Lions a apparemment provoqué la colère de tout le peuple norvégien après un incident de tension survenu lors de la Coupe du monde cet été.

Lors du quart de finale, alors que le score était de 1-1, Torbjørn Heggem s'est jeté sur un ballon renvoyé à la suite d'un corner pour donner l'avantage à la Norvège.

Le but a finalement été annulé après une consultation de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage), les arbitres ayant constaté que Haaland avait poussé Anderson au sol.

Cependant, de nombreux supporters ont estimé qu'Anderson s'était laissé tomber au sol très facilement, tandis que d'autres pensaient que le milieu de terrain avait d'abord posé les mains sur Haaland ; Haaland lui-même a d'ailleurs qualifié la décision de « faible ».

Il est clair que l'attaquant n'a pas oublié cet épisode, lui qui a adressé une raillerie cinglante à Anderson sur Instagram.

Après que Haaland a publié un message sur Instagram intitulé « De retour dans un Manchester ensoleillé ! », un supporter a commenté : « Passe le bonjour à Anderson de ma part. »

Et la star norvégienne a répondu sans la moindre hésitation : « Le plongeur ? » Sa réaction, franche comme à son habitude, a fait rire les internautes, l'un d'eux déclarant : « Il n'a pas oublié ce match contre l'Angleterre », un autre ajoutant : « Il ne le suit toujours pas non plus », tandis qu'un troisième a écrit : « Haaland est toujours en colère. »

Les deux joueurs commenceront à travailler ensemble à l'entraînement après leur retour de longues périodes de repos, à la suite de leur participation aux phases avancées de la Coupe du monde.







