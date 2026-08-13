Nouveau revers : Manchester City refuse la deuxième offre du Barça pour Rodri

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, un nouvel accroc dans le dossier du transfert de l'Espagnol Rodri, de Manchester City vers le Barça, au cours de cet été.

Le Barça avait présenté sa première offre à Manchester City il y a quelques jours, d'un montant de 50 millions d'euros, mais le club anglais l'avait aussitôt refusée.

Au cours des dernières heures, le Barça a soumis une deuxième offre pour s'attacher les services du lauréat du prix du meilleur joueur du dernier Mondial.

Selon le journal anglais « The Times », Manchester City a informé le Barça du rejet de la deuxième offre présentée par le club catalan, laquelle s'élève à environ 60 millions d'euros.

Le club anglais insiste sur le fait qu'il n'autorisera le départ de Rodri que s'il reçoit une offre de 70 millions d'euros, bonus compris.

Le Barça s'accroche à la conclusion de l'affaire et devrait poursuivre ses efforts pour convaincre Manchester City de se séparer du joueur cet été.