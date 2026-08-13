Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
rodri(C)Getty images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Nouveau revers : Manchester City refuse la deuxième offre du Barça pour Rodri

Mercato
LaLiga
Premier League
FC Barcelone
Manchester City
Rodri
Espagne
Angleterre

Le Barça ne renoncera pas

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, un nouvel accroc dans le dossier du transfert de l'Espagnol Rodri, de Manchester City vers le Barça, au cours de cet été.

Le Barça avait présenté sa première offre à Manchester City il y a quelques jours, d'un montant de 50 millions d'euros, mais le club anglais l'avait aussitôt refusée.

Au cours des dernières heures, le Barça a soumis une deuxième offre pour s'attacher les services du lauréat du prix du meilleur joueur du dernier Mondial.

Selon le journal anglais « The Times », Manchester City a informé le Barça du rejet de la deuxième offre présentée par le club catalan, laquelle s'élève à environ 60 millions d'euros.

 Le club anglais insiste sur le fait qu'il n'autorisera le départ de Rodri que s'il reçoit une offre de 70 millions d'euros, bonus compris.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Jeux d'amitié des clubs
FC Bâle 1893 crest
FC Bâle 1893
BAS
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Le Barça s'accroche à la conclusion de l'affaire et devrait poursuivre ses efforts pour convaincre Manchester City de se séparer du joueur cet été.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google