Réponse surprenante de la nouvelle recrue de Manchester City face aux moqueries de Haaland

Elliot Anderson, la nouvelle recrue de Manchester City, a répondu aux moqueries de son coéquipier, le Norvégien Erling Haaland, sur Instagram.

Il semble que le Norvégien Erling Haaland n'ait pas oublié ce qui lui est arrivé lors de la dernière Coupe du monde, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont son équipe a été éliminée par l'Angleterre après une défaite 2-1 en quart de finale.

Selon le journal « The Sun », Erling Haaland s'est moqué de son nouveau coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson, dans une réponse cinglante adressée à un fan sur Instagram.

Après que Haaland a publié une photo sur Instagram avec la légende « De retour dans un Manchester ensoleillé ! », un fan lui a répondu : « Passe le bonjour à Anderson », et la star norvégienne a rétorqué sans la moindre hésitation : « Le plongeur ? ».

Le journal « The Sun » a précisé qu'il n'y avait toutefois aucune rancune, les deux joueurs s'étant présentés hier à l'entraînement de préparation de la saison.

Interrogé pour savoir s'il avait vu la publication de son nouveau coéquipier, Anderson, âgé de 23 ans, a répondu : « Oui, ça a beaucoup circulé. Il m'appelait le plongeur ».

Il a poursuivi : « C'était drôle. Il a vraiment été bon aujourd'hui et m'a aidé à m'adapter, il a été tout à fait honnête avec moi, c'est vraiment un type bien ».

Manchester City a déboursé 116 millions de livres sterling pour attirer l'international anglais de 23 ans à l'Etihad Stadium, afin de renforcer ses chances de reconquérir le titre de Premier League.

Anderson avait, semble-t-il, provoqué la colère de tout le peuple norvégien après un incident tendu lors de la Coupe du monde cet été.

Lors du quart de finale, alors que le score était de 1-1, Torbjørn Heggem s'est jeté sur un ballon repoussé à la suite d'un corner pour donner l'avantage à la Norvège.

Le but a finalement été annulé après un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), les arbitres ayant constaté que Haaland avait poussé Anderson au sol.

De nombreux supporters ont toutefois estimé qu'Anderson s'était laissé tomber au sol avec beaucoup trop de facilité, tandis que d'autres pensaient que le milieu de terrain avait d'abord posé les mains sur Haaland, ce dernier ayant lui-même qualifié la décision de « faible ».