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Aston Villa Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Sa qualité est époustouflante : Emery désigne son favori pour le Ballon d'Or

Ballon d'Or
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Super Coupe de l'UEFA
U. Emery
K. Kvaratskhelia
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Aston Villa a perdu la Supercoupe d'Europe

Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a désigné le vainqueur du Ballon d'Or 2026, à l'issue du match de la Supercoupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe, hier soir, après sa victoire face à Aston Villa, sur le score de deux buts à un, au stade « Red Bull Arena » de Salzbourg, en Autriche.

  Après la rencontre, Unai Emery a déclaré que la star du Paris Saint-Germain était la principale candidate au Ballon d'Or.

L'entraîneur espagnol a exprimé son admiration pour la prestation de l'ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, qui a ouvert le score à la 20e minute.

 Emery a déclaré en conférence de presse : « Kvaratskhelia est à mon avis le principal candidat au Ballon d'Or. C'est un joueur formidable. »

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 L'entraîneur d'Aston Villa a souligné la capacité du joueur à faire la différence malgré le plan de jeu mis en place pour limiter sa dangerosité, déclarant : « Nous avons essayé de l'arrêter, mais la qualité qu'il a montrée était époustouflante. »

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