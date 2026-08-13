Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a désigné le vainqueur du Ballon d'Or 2026, à l'issue du match de la Supercoupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe, hier soir, après sa victoire face à Aston Villa, sur le score de deux buts à un, au stade « Red Bull Arena » de Salzbourg, en Autriche.

Après la rencontre, Unai Emery a déclaré que la star du Paris Saint-Germain était la principale candidate au Ballon d'Or.

L'entraîneur espagnol a exprimé son admiration pour la prestation de l'ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, qui a ouvert le score à la 20e minute.

Emery a déclaré en conférence de presse : « Kvaratskhelia est à mon avis le principal candidat au Ballon d'Or. C'est un joueur formidable. »

L'entraîneur d'Aston Villa a souligné la capacité du joueur à faire la différence malgré le plan de jeu mis en place pour limiter sa dangerosité, déclarant : « Nous avons essayé de l'arrêter, mais la qualité qu'il a montrée était époustouflante. »