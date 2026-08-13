Un rapport de presse a évoqué, ce jeudi, l'avenir du Français Paul Pogba, après l'échec de son aventure avec Monaco.

Près de trois semaines se sont écoulées depuis que Monaco et Paul Pogba ont annoncé leur séparation imminente, et pourtant, tout a continué comme avant.

Après un début perturbé de la préparation pour la nouvelle saison, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 est revenu sur le terrain et s'est entraîné avec ses coéquipiers.

Et alors que le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, a laissé entendre lors de la conférence de presse de présaison une fin anticipée de sa collaboration avec le milieu de terrain âgé de 33 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2027, Pogba a disputé la première mi-temps du match amical (5-2) contre Saint-Brieuc.

Plus tôt cette semaine, Paul Pogba a subi une nouvelle blessure alors qu'il était avec Monaco.

La blessure est survenue lors d'une séance d'entraînement au stage de l'équipe en Angleterre, le joueur français ayant été touché à la cuisse gauche.

Il s'agit d'un coup dur pour Pogba, qui ne rejouera plus avec le club, plusieurs médias ayant fait état de la résiliation de son contrat.

Ce jeudi, le journal « L'Équipe » a rapporté que le joueur a reçu des offres de la Major League Soccer et d'Arabie saoudite, mais le problème réside dans le fait qu'il sera absent des entraînements pendant six semaines.

Il s'agit d'un timing inopportun, alors que Pogba cherche un nouveau club. Cependant, son statut de futur agent libre lui permettra de signer avec n'importe quel club et à n'importe quel moment, même après la fermeture de la période des transferts.