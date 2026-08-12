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Abobakr El Mokadem

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Le crack marocain va-t-il répondre ? Les supporters de Lille assiègent Ayoub Bouaddi de messages émouvants

Mercato
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A. Bouaddi
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Le joueur est très proche de Manchester City

Les supporters du club français de Lille rêvent de voir rester le Marocain Ayyoub Bouaddi, la star de l'équipe première, courtisé par de grands clubs, au premier rang desquels Manchester City.

Le site « Foot Mercato » a indiqué qu'Ayyoub Bouaddi est très demandé cet été par plus d'un club, et alors que son nom a été associé à de grands clubs européens, au premier rang desquels le Real Madrid, le joueur marocain se rapproche d'un transfert à Manchester City.

Un accord est devenu imminent entre Lille et Manchester City, qui doit d'abord finaliser la vente de Rodri à Barcelone, après quoi il pourra formuler une offre pour recruter le milieu de terrain âgé de 18 ans contre 100 millions d'euros ou plus.

Malgré cela, certains espèrent encore le maintien du Lion de l'Atlas à Lille, la chaîne RMC Sport ayant rapporté que Bouaddi a reçu des messages émouvants après une longue séance de dédicaces avec les supporters du club de Lille ce mercredi. Certains supporters ont même scandé : « Bouaddi à Lille, Ayyoub reste… », des messages repris par les supporters de Lille et les Marocains.

 Nul doute que le jeune homme a été touché par ces messages, surtout à l'approche de son départ de Lille, mais l'offre anglaise pourrait tout changer dans les prochaines heures.

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