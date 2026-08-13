Une simple question de temps : la décision du Barça place Torres aux portes du PSG

Le transfert de Ferran Torres, l'attaquant de Barcelone, vers le Paris Saint-Germain ne semble plus être qu'une question de temps, après la dernière décision du Barça.

Des informations précédentes avaient confirmé que le Paris Saint-Germain était parvenu à un accord de principe avec Barcelone concernant le transfert de l'Espagnol Ferran Torres.

Les dernières heures ont été le théâtre de négociations très intenses entre les dirigeants parisiens et barcelonais, ponctuées d'offres, de contre-offres et de discussions sur des détails précis, jusqu'à ce qu'une entente scellant effectivement l'affaire soit trouvée.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a indiqué ce jeudi que Barcelone avait décidé d'autoriser Ferran Torres à manquer les entraînements du jeudi matin pour le deuxième jour consécutif.

L'attaquant de 26 ans, qui devait reprendre les entraînements de Hansi Flick hier mercredi, finalise les démarches de son transfert vers le Paris Saint-Germain avec l'accord du club catalan, qui mène des négociations avec le club français dans le même temps.

Rappelons que Pau Cubarsí, Dani Olmo et Lamine Yamal ont déjà rejoint le groupe au début de l'entraînement hier, tandis que Pedri González a poursuivi son travail en salle de musculation sans fouler la pelouse.

Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Marqués, Guille Fernández et Toni Fernández continuent quant à eux de travailler à l'écart du groupe en attendant qu'une solution soit trouvée pour leur avenir, une situation compliquée pour eux.

La liste des joueurs de l'équipe réserve encore sous les ordres de Flick comprend le gardien Aaron Yakubishvili, lui aussi proche d'un transfert vers Almería, le défenseur central Álvaro Cortés, le latéral droit Xavi Espart, le latéral gauche Jordi Pisquer, les milieux de terrain Ibrima Toncara, Oriol Guerin et Brian Fariñas, ainsi que l'attaquant Hamza Abdelkarim.