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Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Une insulte et un manque de respect » : Arbeloa devient « la risée de l'Espagne » après l'incident de Malaga

Premier League
Malaga vs Fulham
Malaga
Fulham
Jeux d'amitié des clubs
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

  Le comportement d'Álvaro Arbeloa, entraîneur de Fulham, hier à Malaga, lors d'un match amical, a suscité un large mécontentement en Espagne, et la presse s'est moquée de l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain avant la fin de la rencontre.

Fulham, dirigé par son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, s'est retiré d'un match amical de préparation au début de la nouvelle saison, offrant à Malaga le titre de la Coupe Costa del Sol, sans disputer la séance de tirs au but.

Le match s'est terminé sur un match nul (2-2) dans le temps réglementaire, mais les hommes de l'entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a reçu un carton rouge, ont décidé de ne pas participer aux tirs au but après qu'un penalty a été accordé contre eux à la 90e minute.

La colère d'Arbeloa était si vive qu'il a reçu un carton rouge et a exhorté ses joueurs à quitter le terrain en signe de protestation contre l'arbitre, mais le problème était que le match allait se décider aux tirs au but.

Iñigo Jauregi s'est avancé pour entamer ces tirs face au but vide et a marqué, faisant exploser de joie les supporters de « La Rosaleda » pour la Coupe Costa del Sol, mais avec une pointe d'ironie.

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Selon le site « Foot Mercato », des chants « Où est Arbeloa ? Où est Arbeloa ? » se sont élevés des tribunes, d'autant plus que c'est lui qui avait tout déclenché.

Le journal « As » a qualifié ce qui s'est passé d'« échec cuisant », tandis que le journal « Marca » l'a décrit comme une « insulte » et un « regrettable manque de respect ».

 Les deux nouveaux joueurs qu'Arbeloa avait recrutés au Real Madrid, Gonzalo García et César Palacios, ont refusé de commenter après le match.

 García s'est contenté de dire « bonne nuit » à la presse, tandis que Palacios s'est montré plus franc, affirmant qu'il ne connaissait pas la raison de l'incident, déclarant : « Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. »

 À cause de son entraîneur, Fulham n'a pas offert une image positive, et la presse espagnole en profite abondamment aujourd'hui pour se moquer d'Arbeloa.

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