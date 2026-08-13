Polyvalent : Manchester City prolonge officiellement le contrat de sa star jusqu'en 2031

Manchester City a annoncé, ce jeudi, la prolongation du contrat de l'une de ses plus grandes stars jusqu'à l'été 2031.

Manchester City a déclaré dans un communiqué officiel : « Jérémy Doku a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City, prolongeant ainsi son séjour à l'Etihad Stadium jusqu'à l'été 2031. »

Depuis son arrivée à Manchester City en provenance du club français du Stade Rennais à l'été 2023, l'ailier belge a su s'imposer comme l'un des joueurs de couloir les plus talentueux et les plus excitants de Premier League.

Grâce à sa vitesse fulgurante, à son remarquable contrôle de balle et à ses excellentes qualités de dribble, ainsi qu'à son sens aigu du but, Doku a assis son statut d'élément essentiel de l'effectif de City.

À ce jour, le joueur âgé de 24 ans a disputé 131 matches avec le club et inscrit 22 buts.

Il a également fait preuve de sa capacité d'adaptation, étant parfois utilisé sur l'aile droite ou même dans une position plus axiale, en plus de son poste de prédilection sur l'aile gauche.

Ses efforts ont aussi contribué à l'obtention par City de cinq titres majeurs sur cette période, un bilan qui comprend le titre de Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup, la Coupe du monde des clubs et le Community Shield.

Doku est l'un des internationaux belges les plus importants ; il a disputé 48 rencontres internationales à ce jour et a aidé son pays à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

La déclaration de Doku après la prolongation de son contrat

Après avoir paraphé son nouveau contrat, Doku a exprimé sa joie et a révélé à quel point il était impatient de jouer son rôle dans la quête de City pour davantage de succès sous la houlette de l'entraîneur récemment nommé, Enzo Maresca.

Jérémy Doku a déclaré : « J'ai apprécié mon temps à City jusqu'à présent, alors avoir l'opportunité de rester plus longtemps est un sentiment formidable. »

Il a poursuivi : « Ce club représente beaucoup pour moi, j'ai progressé en tant que joueur et en tant que personne. Je me sens stable ici, et je sais que je m'améliore chaque jour grâce au travail que réalise le staff ici. »

Il a continué : « Il est difficile d'expliquer tout ce que ce club offre pour aider les joueurs. Je ne considère pas cela comme acquis, et cela me rend meilleur. »

Jérémy a ajouté : « Avec la présence d'Enzo ici désormais, je suis extrêmement enthousiaste pour la nouvelle saison. Sa façon de concevoir le football est celle que nous aimons, et c'est quelque chose d'excitant pour les joueurs. »

Il a souligné : « Les supporters de City sont également une raison majeure de la signature de ce nouveau contrat. Je ressens leur amour et leur soutien, et cela signifie beaucoup pour moi. Je veux me concentrer sur l'obtention du succès qu'ils méritent. »