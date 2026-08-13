Solution inattendue à la crise Álvarez : l'Atlético Madrid s'accorde pour recruter « le joueur fou »

L'Atlético Madrid est sur le point de recruter une star de Tottenham lors de l'actuelle période des transferts estivaux, les deux clubs étant parvenus à un accord concernant l'opération.

Selon le journal « Marca », l'Atlético Madrid s'est rapproché de la conclusion de l'une de ses opérations les plus importantes du mercato estival actuel, avec le recrutement du défenseur argentin Cristian Romero, joueur de Tottenham.

Le club est parvenu à un accord de principe avec Tottenham pour recruter le défenseur central argentin surnommé « le fou », en raison de son style de jeu fondé sur la force et le combat.

Les rapports indiquent que le montant de l'opération s'élève à environ 40 millions d'euros, bonus compris (35 millions d'euros + 5 millions d'euros).

En cas de bon déroulement des négociations, Romero devrait se rendre à Madrid ce jeudi pour passer sa visite médicale. L'Atlético s'assurera ainsi les services de l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde.

Après plusieurs jours de négociations avec le joueur, l'Atlético Madrid et Tottenham ont poursuivi les pourparlers jusqu'à parvenir à un accord de principe hier soir.

L'Atlético Madrid a décidé de recruter le défenseur central argentin dès que les départs de Nahuel Molina et Matteo Ruggeri se sont accélérés. Avec le départ des deux latéraux et le transfert d'Almada à River Plate, le directeur sportif Matteo Alemany a entamé les démarches pour recruter une cible que le club attendait depuis longtemps.

La saison dernière, « Cuti » était la cible prioritaire de l'Atlético Madrid pour renforcer sa défense, mais les exigences financières de Tottenham avaient contraint les Rojiblancos à se retirer de la course.

Un an plus tard, le vœu du joueur s'est réalisé, lui qui a toujours privilégié l'offre de l'Atlético par rapport aux offres d'autres grands clubs européens. L'international argentin a ainsi exaucé son désir de jouer sous la houlette de Diego Simeone et constituera un renfort de qualité pour la défense de l'Atlético.

Rappelons que de précédents rapports ont affirmé que l'arrivée de Romero pourrait constituer une solution inattendue à la crise Julián Álvarez, compte tenu de la relation particulière entre les deux joueurs, l'Atlético cherchant à l'utiliser pour convaincre son coéquipier de rester et de renoncer à l'idée d'un transfert au Barça.