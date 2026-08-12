Un rapport de presse a affirmé ce mercredi que Liverpool a subi ce que l'on peut qualifier de sanction, des années après un événement politique majeur survenu sur le continent européen.

Le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le « Brexit », au début de l'année 2020, a provoqué un changement radical sur le marché des transferts anglais : les stars des pays européens sont désormais considérées comme des joueurs étrangers, ce qui a entraîné une hausse considérable de leur prix.

Néanmoins, la Premier League anglaise a réussi à trouver quelques failles pour accélérer les procédures de permis de travail, mais le système n'est pas exempt de défauts, et Ifeanyi Ndukwe, né à Vienne en 2008, en subit les conséquences.

Le nom de Ndukwe est apparu pour la première fois lors de la dernière Coupe du monde des moins de 17 ans. En réalité, il était, aux côtés de Johannes Moser, un joueur titulaire de la sélection autrichienne, qui a perdu de justesse la finale face au Portugal.

Jusqu'à ce moment-là, la sélection autrichienne n'avait encaissé qu'un seul but durant tout le tournoi, face à la Nouvelle-Zélande en phase de groupes. Ndukwe a également marqué un but contre l'Angleterre en huitièmes de finale.

Ndukwe : un investissement d'avenir pour Liverpool

Sa performance n'est pas passée inaperçue, et Liverpool s'est empressé de le recruter comme investissement d'avenir. Le club a versé trois millions d'euros à l'Austria Vienne, avec qui il n'avait pas encore disputé le moindre match officiel. Ses débuts ont été retardés jusqu'à mai dernier, ce qui est l'une des principales raisons empêchant Liverpool de l'enregistrer comme joueur titulaire.

Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), Ndukwe, qui a fêté ses dix-huit ans en mars dernier, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un permis de travail au Royaume-Uni.

En effet, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les joueurs étrangers ont besoin de l'approbation de la Fédération anglaise de football pour obtenir un visa de travail.

Cette approbation repose sur un système de points — avec un minimum de 15 points — qui évalue principalement les participations dans les grands championnats. Plus le classement du joueur au sein de l'UEFA est élevé, plus il obtient de points.

Mais ce n'est pas la seule voie. Il existe aussi ce que l'on appelle les « postes de contribution d'élite exceptionnelle », réservés aux joueurs qui n'obtiennent pas suffisamment de points dans le système du « jeu de l'excellence ».

Il existe un maximum de quatre postes, déterminés en fonction de la participation des joueurs anglais dans l'équipe lors de la saison précédente. Le joueur doit atteindre 35 % du temps de jeu, mais Liverpool n'a pas rempli cette condition et n'a pu obtenir qu'un seul poste, attribué à Moor Talla Ndiaye.

Liverpool avait pleinement conscience de cette situation et avait prévu de prêter Ndukwe. Pourtant, Andoni Iraola a compté sur lui durant la préparation de la nouvelle saison, en raison des nombreuses blessures qui ont touché la charnière défensive, parmi lesquelles celles de Joe Gomez, Jarell Quansah et Leoni, et ses prestations ont impressionné tout le monde.

Le successeur de Van Dijk à Liverpool

Van Dijk a déclaré après le match contre Monaco, où ils ont évolué ensemble au cœur de la défense : « C'est un talent formidable et il a envie d'apprendre. Je lui ai parlé brièvement ces derniers jours. »

Ce jour-là, malgré la défaite de Liverpool, Ndukwe a montré à Anfield pourquoi il a le potentiel d'être le successeur de Van Dijk.

Malgré sa taille de 1,98 mètre, il se déplace avec une légèreté qui rappelle Virgil, couvre une vaste portion du terrain, domine dans les airs et, surtout, représente un danger pour les adversaires par sa seule présence.

Lors du match contre Monaco, et durant la seule première mi-temps, il a réalisé six interventions défensives et remporté tous ses duels (4/4). De plus, il n'a raté qu'une seule passe (23/24).

Il ne donne pas l'impression d'être un jeune défenseur de dix-huit ans manquant d'expérience au plus haut niveau. Van Dijk, lui, accepte sa situation actuelle à court terme avec un bel esprit sportif.

Il a déclaré : « Je sais qu'il va être prêté, et c'est dommage. Je ne connais pas exactement les règles, mais la vérité, c'est qu'il va être prêté, et où qu'il aille, il devra apprendre, progresser et être prêt pour son retour. »

Au vu de cette situation, son agent a affirmé que le prêt « pourrait être une occasion en or pour Ndukwe », et a souligné que « de grands clubs européens ont manifesté un vif intérêt pour lui ».

Liverpool souhaite qu'il récolte les points nécessaires le plus rapidement possible afin de revenir en janvier prochain. Néanmoins, le club est conscient de la valeur de Ndukwe et cherche à prendre la bonne décision, sans entraver son développement.