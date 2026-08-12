Roony Bardghji (20 ans), la star du Barça, a subi une opération chirurgicale ce mercredi, après la grave blessure dont il a été victime récemment.

Le Barça avait officiellement annoncé la blessure de son joueur suédois Roony Bardghji, touché par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Le coup est d'autant plus dur pour le joueur suédois que la blessure actuelle est survenue au niveau du même genou droit, où il avait déjà subi une rupture du ligament croisé antérieur du temps où il jouait à Copenhague.

Roony Bardghji a écrit, sur les réseaux sociaux, après son opération : « Le retour commence maintenant. »

Après une saison durant laquelle il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, les Blaugrana lui cherchaient un nouveau club. Pour l'instant, Bardghji restera au Barça.

Plusieurs de ses coéquipiers lui ont adressé des messages de soutien sur les réseaux sociaux, et même son ancien club s'est joint à eux.

Copenhague a écrit sur les réseaux sociaux pour encourager Bardghji, blessé : « Reste fort, Roony. Tu l'as déjà fait, et tu peux le refaire. »

Le Barça publiera bientôt un nouveau communiqué pour clarifier la situation, ainsi que la durée d'absence du joueur.