Du jour de match au jour de marché : découvrez l’univers de l’investissement grâce à notre offre

Avertissement : eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Votre capital est exposé à un risque. Les conditions générales s’appliquent.

Le football repose sur des décisions judicieuses. Les meilleures équipes ne jouent pas seulement pour aujourd’hui : elles construisent l’avenir. Il est temps d’adopter exactement le même état d’esprit, sur le terrain comme en dehors, et de faire en sorte que votre prochain choix compte.

Goal s’est associé à la plateforme d’investissement multi-actifs eToro pour proposer aux fans déterminés à bâtir un patrimoine à long terme une offre d’investissement exceptionnelle.

Avertissement : eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est exposé à un risque. Les conditions générales s’appliquent.

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Avertissement : eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Votre capital est exposé à un risque. Les conditions générales s’appliquent.

🔒 Conditions générales clés

Consultez l’intégralité des conditions générales sur eToro ; en voici un résumé ci-dessous :

Critères d’éligibilité (non mentionnés ci-dessus)

Vous ne devez pas être un client existant d’eToro disposant d’un compte eToro, ni un client dont le compte eToro a été clôturé au cours des 30 derniers jours.

Vous devez être citoyen français.

Lors de l’inscription, vous devez déclarer vouloir négocier des actions et/ou des cryptomonnaies.

Votre compte doit être entièrement vérifié, conformément aux procédures et politiques d’eToro.

Les salariés d’eToro, de ses filiales, de sa maison mère ou de toute entité sous contrôle commun sont exclus.

Les conditions générales de la promotion relèvent de la juridiction de l’entité eToro compétente, définie en fonction du pays de résidence du participant ou de l’entité qui gère son compte eToro.

Avertissement : eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est exposé à un risque. Les conditions générales s’appliquent.