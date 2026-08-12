Deux Arabes y figurent : « Bild » choisit les 21 meilleurs jeunes joueurs du monde

Le monde a célébré la « Journée internationale de la jeunesse » ce mercredi. À cette occasion, le journal allemand « Bild » a choisi les 21 meilleurs joueurs de moins de 21 ans au monde, les qualifiant d'« avenir du football ».

Le journal a placé les stars du Barça, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, juste devant Yan Diomandé, que le Real Madrid a recruté pour 140 millions.

La Bild a affirmé que Yamal « n'est pas seulement le meilleur joueur de moins de 21 ans au monde, mais aussi l'un des meilleurs joueurs tout court » et que le défenseur central était « le meilleur jeune joueur de la Coupe du monde ».

On remarque également l'absence d'un grand investissement du Real Madrid dans le secteur des jeunes au cours des dernières années, incarné par l'attaquant brésilien Endrick, âgé de 20 ans.

En réalité, d'autres noms se sont distingués en Bundesliga, mais tous marchent sur les traces des vainqueurs de la Coupe du monde avec la sélection espagnole, Lamine et Cubarsí.

Après le trio précédent vient Warren Zaïre-Emery, à la quatrième place, un international français âgé de 20 ans, « le seul double vainqueur de la Ligue des champions de cette liste, et il l'a réalisé avec le club de son enfance », le Paris Saint-Germain.

Estêvão, l'ailier de Chelsea âgé de 19 ans, occupe la cinquième place et est considéré comme « le grand espoir du Brésil pour une touche d'art footballistique, et il deviendra rapidement une star offensive sous la houlette de Xabi Alonso ».

Ayoub Bouaddi brille dans la liste

Ayoub Bouaddi, milieu de terrain international marocain âgé de 18 ans qui évolue au LOSC Lille, « s'est distingué lors de la dernière Coupe du monde ».

Eli Junior Kroupi, l'attaquant français âgé de 20 ans qui joue à Bournemouth et qui a été lié au Barça, est septième, tandis que Yohann Manzambi, milieu de terrain âgé de 20 ans qui a rejoint Aston Villa en provenance de Fribourg pour 60 millions d'euros, occupe la huitième place.

Luka Vušković, le défenseur central croate âgé de 19 ans qui évolue à Brighton après avoir brillé lors de son prêt à Hambourg, occupe la neuvième place de cette liste.

Rayan, l'attaquant brésilien âgé de 20 ans qui joue à Bournemouth, occupe la dixième place de cette liste.

En dehors du top 10, on mentionne le nom du milieu de terrain du Bayern âgé de 18 ans, Lennart Karl, « l'un des deux seuls Allemands de la liste ».

Leny Yoro, le défenseur central français âgé de 20 ans qui a choisi Manchester United au détriment du Real Madrid en 2024, est le douzième joueur.

Victor Froholdt, le milieu de terrain danois âgé de 20 ans qui joue pour Porto depuis que le club a déboursé 20 millions d'euros pour l'enrôler en 2025, occupe la treizième place.

Bazoumana Touré, un ailier gauche ivoirien âgé de 20 ans qui joue pour Newcastle, occupe quant à lui la quatorzième place de la liste.

Uzun, le dribbleur turc âgé de 20 ans qui brille à l'Eintracht Francfort, arrive à la quinzième place.

Myles Lewis-Skelly, un international anglais âgé de 19 ans qui joue pour Arsenal, occupe la seizième place, devenant « le seul latéral de la liste ».

L'Algérien Ibrahim Maza confirme sa présence

Ibrahim Maza, le milieu de terrain algérien âgé de 20 ans qui se distingue au Bayer Leverkusen, occupe la dix-septième place après sa deuxième saison en Bundesliga « depuis ses débuts au Hertha Berlin ».

Franco Mastantuono, le milieu de terrain offensif international argentin âgé de 18 ans, occupe la dix-huitième place, tandis que Saïd El Mala, un ailier allemand « dynamique » âgé de 19 ans qui joue pour Cologne, occupe la dix-neuvième place de la liste.

Geovany Quenda, l'ailier droit portugais âgé de 19 ans qui jouera avec Chelsea, clôt le top 20.

Jobe Bellingham, le milieu de terrain anglais âgé de 20 ans qui joue pour le Borussia Dortmund, ferme la marche en occupant la 21e place.