Luca Zidane, le gardien du club espagnol de Leganés, a salué son expérience avec la sélection algérienne et sa participation à la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Luca a déclaré, dans un entretien accordé à la radio Cadena SER : « Ce fut une expérience formidable. C'est la meilleure chose que puisse vivre un footballeur. »

Toutefois, le gardien âgé de 28 ans éprouve quelques regrets quant à la performance de son équipe dans la compétition.

Il a expliqué : « Nous espérions atteindre les phases avancées, mais la Suisse nous a éliminés, et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Je garderai ce souvenir de la Coupe du monde. »

La sélection algérienne a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale, à la suite de sa défaite face à la Suisse sur le score de 2-0, lors du match disputé au BC Place de la ville canadienne de Vancouver.

Le gardien a également évoqué l'un des moments les plus marquants de sa participation à la Coupe du monde, expliquant : « Le match contre l'Argentine, menée par Lionel Messi, a été difficile ; lorsque l'on joue contre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est extrêmement compliqué. »

Cette expérience au plus haut niveau international viendra enrichir le parcours du nouveau joueur de Leganés, qui se concentre désormais sur la prochaine saison en Espagne.

Après avoir vécu l'aventure de la Coupe du monde avec l'Algérie, le gardien, qui ne s'est pas particulièrement illustré durant le tournoi, espère s'imposer durablement au niveau de son club et continuer à protéger les buts de l'Algérie lors des prochaines compétitions.