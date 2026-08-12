Il semble que le Barça ne soit pas certain de réussir à s'attacher les services de l'Argentin Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, lors du mercato en cours, si bien qu'il s'est tourné vers une piste alternative.

Le Barça cherche déjà des alternatives à Julian Alvarez, et selon le journaliste proche du Barça, Gerard Romero, Deco, le directeur sportif du Barça, a déjà rencontré le représentant de la star argentine Lautaro Martinez, l'attaquant vedette de l'Inter Milan.

Il a précisé que Deco a rencontré la semaine dernière Alejandro Camaño, l'agent de Lautaro Martinez, pour discuter de la situation et de l'avenir de l'attaquant de l'Inter Milan.

Le capitaine du club italien fait partie des options principales étudiées par le Barça au cas où les négociations pour la venue de Julian Alvarez échoueraient.

L'attaquant de l'Atlético Madrid demeure en tête des priorités du club catalan, mais la difficulté et le coût de l'opération le poussent à chercher d'autres options.

Lautaro Martinez représente ainsi une solution de choix aux yeux de Deco et de Hansi Flick, qui souhaitent recruter un attaquant de haut niveau.

Le joueur international argentin est âgé de 28 ans. Le Barça le suit depuis de nombreuses années, et il continue de susciter un grand engouement en Catalogne, notamment grâce à sa qualité de finition et à sa capacité à participer au jeu.