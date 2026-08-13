Verdict définitif : la justice donne raison à Rubiales dans son long conflit avec Tebas

Javier Tebas, le président de la Ligue, a perdu son long combat contre l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

Selon le journal « Mundo Deportivo », la première Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse a acquitté l'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, dans la plainte déposée en 2019 par le président de la Ligue, Javier Tebas, qui l'accusait d'avoir enregistré une réunion de membres de l'UEFA sans leur consentement.

Ainsi, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse rejette le recours formé par Javier Tebas contre la décision de la cour d'appel pénale prononcée le 17 février, qui déclarait Luis Rubiales non coupable des accusations formulées par le président de la Ligue espagnole concernant l'enregistrement de ces conversations.

De même, l'arrêt rendu par le tribunal suisse le 29 juillet confirme la condamnation de Javier Tebas à payer les frais engagés dans la procédure judiciaire.

La décision a été très bien accueillie par l'ancien président de la Fédération espagnole de football, qui a déclaré à l'agence de presse espagnole (EFE) être « très heureux, car elle est désormais définitive » et que « justice a été rendue après sept ans », et aussi parce qu'elle démontre que Tebas « a constamment cherché à ternir son image par des mensonges, avec l'aide de certains médias ayant des intérêts totalement éloignés de la vérité et de l'exactitude ».

Il a également insisté sur « sa manière légale d'agir et son innocence face aux fausses accusations dont lui et son équipe ont souffert », et a souligné qu'il continuerait à « lutter pour que justice soit rendue ».