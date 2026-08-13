La Fédération française de football a officialisé aujourd'hui la composition complète du staff technique de l'équipe première, sous la direction de Zinédine Zidane.

Le staff technique de l'équipe de France sera présenté au grand complet au début du mois de septembre prochain.

Selon le site « Foot Mercato », le staff technique définitif comprendra notamment un responsable de la communication, qui sera nommé dans le cadre d'une convention de mise à disposition entre la Fédération française de football et le ministère de l'Intérieur.

La composition complète du staff technique de l'équipe de France :

Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe première, David Bettoni, adjoint, Hamidou Msaidie, adjoint, Fabien Barthez, entraîneur des gardiens, Grégory Dupont, conseiller en stratégie et performance, Stéphane Blanc, observateur technique, Farid Tabet, adjoint analyste vidéo, Clément Ébert, assistant analyste vidéo.

Le staff médical comprend le docteur Hervé Colado, avec Maxime Maton, kinésithérapeute, Paul Olive, kinésithérapeute, Najib Rémita, kinésithérapeute, Pierre-Yves Froidevaux, kinésithérapeute, Philippe Boixel, ostéopathe, Marc Ritali, podologue.

Zidane a fait appel à plusieurs membres de son staff technique durant son passage au Real Madrid, au premier rang desquels David Bettoni, Hamidou Msaidie et Grégory Dupont.