La mort de la légende argentine, Diego Armando Maradona, en 2020, continue de susciter une vive controverse, à la lumière des surprises révélées à intervalles réguliers.

Un nouveau témoignage soulève des questions sur les soins médicaux prodigués à Maradona avant son décès. Selon ce qu'a rapporté la chaîne RMC Sport, le médecin légiste Carlos Cassinelli a témoigné devant le tribunal en déclarant que plusieurs signes d'alerte étaient apparents dans les jours ayant précédé la mort de l'ancienne star argentine, le 25 novembre 2020.

Il a évoqué en particulier le gonflement des jambes et des doigts, les difficultés respiratoires, les ronflements, ainsi que les signes d'hypertension artérielle et de tachycardie.

Selon lui, personne n'a tenté de déterminer la cause de ces symptômes malgré les risques qu'ils représentaient.

Le médecin, qui a participé à l'autopsie du corps de Maradona et a travaillé au sein de la commission médicale constituée par le tribunal en 2021, a ajouté : « Il aurait été possible d'alerter sur ces signes. »

Carlos Cassinelli estime que l'état de santé de l'ancien joueur s'est progressivement détérioré pendant au moins dix jours après sa sortie de l'hôpital.

Il a également indiqué que la commission médicale avait estimé la durée de son agonie à environ 12 heures, bien que cette estimation reste débattue lors du procès.

Sept professionnels du secteur de la santé sont jugés pour leur rôle dans les soins prodigués à Maradona, décédé à l'âge de soixante ans des suites d'une crise cardio-respiratoire liée à un œdème pulmonaire.

Les accusés nient toute responsabilité et encourent une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison. Le procès, qui a débuté il y a quatre mois à San Isidro, devrait se poursuivre au-delà du mois d'août.