Casemiro encense Messi : je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui de ma vie

Le Brésilien Casemiro, joueur de l'Inter Miami, a fait l'éloge de son coéquipier, l'Argentin Lionel Messi, quelques jours après le décès de son père.

Messi a fait son retour avec l'Inter Miami seulement 4 jours après le décès de son père, le capitaine de la formation américaine étant apparu lors de la seconde période de la rencontre face au Club León, à l'aube de ce jour, dans le cadre des compétitions de la Leagues Cup.

Malgré le retour de Messi, l'Inter Miami n'a pas pu poursuivre son parcours dans la compétition, après une défaite sur le score de 2-3, quittant ainsi le tournoi dès la phase de groupes.

Casemiro a déclaré que Lionel Messi, son coéquipier à l'Inter Miami, « est un exemple » d'engagement pour des choses comme ce qu'il a fait aujourd'hui, en se rendant disponible pour le match de la Leagues Cup contre León.

Il a poursuivi, selon le journal « Mundo Deportivo » : « C'est un exemple à suivre. Je suis certain qu'il traverse une période extrêmement difficile, mais son engagement, non seulement envers les joueurs mais aussi envers le club, a été stupéfiant ; je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le remercier d'être ici. »

Casemiro a affirmé que c'est l'une des raisons de la grandeur de Messi, et du fait qu'il est l'un des « meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur ».

La star argentine a disputé la seconde période du match, bien qu'elle n'ait pas rejoint l'Inter Miami depuis le décès de son père samedi dernier, jour où l'attaquant s'est envolé pour l'Argentine avec sa famille.

Casemiro a conclu : « C'est difficile, surtout en cas de défaite, mais nous savons que nous devons continuer à nous améliorer. C'était un tournoi que je voulais absolument remporter, et le résultat nous a laissés très frustrés. »