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Major League Soccer

Major League SoccerVue d'ensemble

Harry Kane MLS David Beckham

Transfert en MLS et retour en Angleterre : prédictions sur l’avenir de Kane

Harry Kane pourrait rejoindre la MLS « quand il aura 35 ans », a déclaré à GOAL l’ancien joueur du Bayern Munich Dietmar Hamann, tandis qu’un retour en Angleterre devrait également faire partie de l’avenir du buteur record. Pour l’instant, l’avant-centre prolifique, qui reste sur deux titres de Bundesliga remportés en Allemagne, devrait prolonger un contrat à l’Allianz Arena auquel il ne reste plus que 12 mois.

H. KaneBayern Munich
United States World Cup Roster Reveal

Arfsten, international américain, finalise son transfert à Middlesbrough pour 7,5 millions de dollars

Middlesbrough a finalisé un accord pour recruter le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis et de Columbus Crew, Max Arfsten. Des sources ont indiqué à GOAL la semaine dernière que l’opération pouvait atteindre 7,5 millions de dollars. Son arrivée au sein du club de Championship permettra à Arfsten de retrouver ses coéquipiers en sélection américaine Sebastian Berhalter et Aidan Morris, tous deux également issus de Columbus Crew.

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