« Non » : Messi met fin aux rumeurs liant son fils Thiago à un retour à Barcelone

Lionel Messi a catégoriquement écarté les spéculations liant son fils aîné, Thiago, à un retour à la Masia de Barcelone. À l’approche du match de Leagues Cup de l’Inter Miami contre l’Atlético San Luis, la légende argentine a livré une réponse sèche en un mot pour préciser que le milieu de terrain de 13 ans restera en Floride pour y poursuivre son développement.