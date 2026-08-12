Du miracle de Zidane à l'empire d'Enrique : comment les deux entraîneurs se sont retrouvés sur le trône de l'Europe

Lors d'une nouvelle soirée footballistique accueillie par Salzbourg, l'Espagnol Luis Enrique a prouvé qu'il ne croit ni au hasard ni aux embellies passagères dans l'univers du ballon rond, après avoir décroché un nouveau titre avec le géant français, le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a en effet été sacré vainqueur de la Supercoupe d'Europe, pour la deuxième saison consécutive, après sa victoire face à l'Aston Villa anglais (2-1), lors de la rencontre disputée ce mercredi soir, au stade « Red Bull Arena » de Salzbourg, en Autriche.

Enrique ajoute ainsi le deuxième titre du PSG dans cette compétition, consolidant une domination parisienne continentale ininterrompue et inscrivant son nom aux côtés des légendes de l'entraînement du Vieux Continent, à leur tête le Français Zinedine Zidane.

Cette victoire n'est pas seulement une nouvelle coupe qui vient s'ajouter aux vitrines du Parc des Princes, mais bien l'annonce officielle de l'avènement d'une « ère exceptionnelle » en Europe, qui rappelle la fameuse période de domination madrilène sous la houlette de Zinedine Zidane (2016-2018), au cours de laquelle il a remporté 3 titres consécutifs en Ligue des champions, assortis de deux Supercoupes d'Europe consécutives.

Des individualités au collectif d'acier

Le véritable succès de l'expérience d'Enrique réside dans la manière dont il a bâti cette gloire. Lorsque Zinedine Zidane a pris les rênes du Real Madrid en janvier 2016, en remplacement de Rafa Benítez, il a trouvé un effectif parfaitement structuré et bardé de stars, à leur tête Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modrić.

Le génie de Zidane a alors résidé dans la « gestion des stars », dans l'instauration d'une sérénité psychologique et dans la priorité accordée à l'intérêt de l'équipe, autant d'éléments qui ont permis d'enchaîner les succès.

À l'inverse, Enrique a repris le Paris Saint-Germain à l'été 2023, au milieu des ruines du projet des grandes stars, après la fin de l'ère de noms de l'envergure de Lionel Messi et Neymar da Silva, puis plus tard de Kylian Mbappé.

Enrique n'a pas fui ses responsabilités, il a au contraire mis à profit le départ des « stars offensives » pour bâtir un collectif rigoureux fondé sur le pressing haut et un engagement tactique absolu, transformant le Paris d'une équipe reposant sur des solutions individuelles en une machine implacable.

Le prodige de Zidane et le rêve d'Enrique

Dans l'histoire moderne du football européen, Zidane est entré dans l'histoire lorsqu'il a mené le Real Madrid au sacre en Ligue des champions à trois reprises consécutives (2016, 2017 et 2018).

Enrique est venu faire revivre ce concept prodigieux en France ; il a mené le Paris Saint-Germain au sacre en Ligue des champions lors de deux éditions consécutives (2025 et 2026), au terme d'une épopée tactique où il a éliminé les grands du continent, le dernier en date étant Arsenal en finale.

Il n'est absolument pas aisé d'insuffler à une équipe ayant atteint le sommet continental deux fois de suite de grandes motivations pour disputer un match comme la Supercoupe d'Europe en début de saison avec toute son intensité.

C'est là que se révèle la forte personnalité de leader des entraîneurs. Tout comme Zidane instillait chez ses joueurs une culture de la remontée et du défi rigoureux jusqu'à la dernière minute, le Paris Saint-Germain d'Enrique a fait preuve de solidité et d'une capacité exceptionnelle à gérer les confrontations décisives et à faire face à la pression des grands matchs avec la même efficacité.





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L'empire des chiffres : Enrique talonne Zidane

Avec la Supercoupe d'Europe de ce soir, Enrique ne se contente pas d'égaler le palmarès parisien, il pénètre le sanctuaire historique des légendes de l'entraînement en Europe.

Enrique avait déjà atteint son troisième titre de Ligue des champions dans sa carrière d'entraîneur : avec le Barça en 2015 puis avec Paris en 2025 et 2026, égalant ainsi le total de Zinedine Zidane, Pep Guardiola et Bob Paisley.

Enrique a également rejoint la liste des entraîneurs ayant conservé les titres de la Supercoupe d'Europe et de la Ligue des champions lors d'années consécutives, aux côtés d'Arrigo Sacchi et de Zinedine Zidane.

Une personnalité de fer et la maîtrise de la pression médiatique

La ressemblance la plus profonde entre Zidane et Enrique se manifeste dans le calme et la maîtrise sous pression. Zidane gérait les médias avec une sérénité qui absorbait toutes les crises, tandis qu'Enrique fait face aux médias français, réputés difficiles, avec une personnalité ferme qui ne tergiverse pas.

Entre la gestion intelligente par Zidane de l'orgueil des stars et le développement de l'équilibre tactique, et la révolution totale d'Enrique dans la construction d'une équipe sans grands noms, l'entraîneur espagnol a prouvé ce soir que la domination de Paris n'est plus une embellie passagère, mais un empire footballistique durable qui a enraciné une culture de la victoire, confirmant que « Zizou » n'évolue plus seul dans le ciel du Vieux Continent.