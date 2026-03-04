【WBC2026】Netflixの実況・解説のラインアップは？担当アナウンサー・元プロ野球選手の解説陣まとめ

2026年大会のワールド・ベースボール・クラシック2026は、Netflixでの独占ライブ配信が決定している。
本記事では、WBC2026におけるNetflixの実況・解説のラインアップについて紹介する。
WBC2026のNetflixの実況・解説のラインアップは？
Netflix
ワールド・ベースボール・クラシック2026をNetflixが独占ライブ配信するにあたり、実況18名、解説30名という大規模布陣が発表された。放送局の垣根を越えたアナウンサー陣と、元プロ野球選手・監督経験者・メジャー経験者らが集結。国際大会の緊張感を、専門性と臨場感で伝える体制が整った。
実況は第一弾5名に加え、第二弾で13名が追加。ベテランから現役アナウンサーまでが顔をそろえ、一球ごとの攻防を的確に描写する。解説陣も第一弾18名、第二弾12名の計30名へ拡大。世界大会を経験したレジェンド級OBから、現場を知る指導者、メジャー経験者まで幅広い視点が加わる。
さらにスタジオゲストやスペシャルサポーター、応援団も参戦。中継は単なる試合配信にとどまらず、多角的な演出で大会を盛り上げる構成となる。試合の行方とともに、“誰が語るか”もまたWBC2026の見どころのひとつだ。
WBC2026 Netflix実況・解説・関連出演者一覧
|区分
|メンバー
|実況
|田中大貴、豊原謙二郎、平川健太郎、松下賢次、村山喜彦、島村俊治、伊藤大海、大前一樹、大町怜央、加藤暁、熊谷龍一、節丸裕一、谷口廣明、平松修造、福田太郎、町田浩徳、山本健太、吉本靖
|解説
|高橋由伸、中嶋聡、中田翔、AKI猪瀬、伊東勤、川﨑宗則、齊藤明雄、多村仁志、中村武志、森繁和、薮田安彦、吉井理人、五十嵐亮太、岩隈久志、岩村明憲、内川聖一、小笠原道大、川上憲伸、工藤公康、黒田博樹、G.G.佐藤、髙津臣吾、髙橋尚成、鳥谷敬、マック鈴木、真中満、藪恵壹、吉村裕基、和田毅、渡辺俊介
|スタジオゲスト
|原辰徳、松坂大輔、ラーズ・ヌートバー
|スペシャルサポーター
|二宮和也
|最強応援団
|糸井嘉男、かまいたち・濱家、吉田沙保里
|特別番組ナレーション（過去大会ダイジェスト）
|梶裕貴、内山昂輝、花江夏樹
|特別番組ナレーション（プールA〜D紹介）
|宮野真守
WBC2026の日程は？
WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。
なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|会場
|2026年3月5日(木)
12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月5日(木)
19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|2026年3月6日(金)
19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|2026年3月7日(土)
19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月8日(日)
19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|2026年3月9日(月)
19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
|2026年3月10日(火)
19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
プール分け
|プールA（プエルトリコ・サンフアン）
|プールB（アメリカ・ヒューストン）
|プールC（日本・東京）
|プールD（アメリカ・マイアミ）
|プエルトリコ
|アメリカ
|日本
|ベネズエラ
|キューバ
|メキシコ
|韓国
|ドミニカ共和国
|カナダ
|イタリア
|オーストラリア
|オランダ
|パナマ
|イギリス
|チェコ
|イスラエル
|コロンビア
|ブラジル
|チャイニーズ・タイペイ
|ニカラグア
WBC2026の放送・配信予定は？
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内において地上波テレビ放送は実施されず、Netflixによる独占ライブ配信が行われる。従来のテレビ中継とは異なり、インターネット配信を軸とした視聴スタイルへと大きく舵を切る形だ。
映像配信はNetflixが日本国内の独占配信権を獲得。全20カ国・全47試合をライブ配信するほか、見逃し配信(オンデマンド)にも対応する。リアルタイム視聴が難しい場合でも、好きなタイミングで試合を振り返ることが可能となる。大会期間中はWBC特設ページも用意され、ハイライト映像や過去大会の振り返りコンテンツなど、関連コンテンツも充実する見込みだ。
一方、音声中継はニッポン放送が担当。侍ジャパン戦を中心に実況生中継が行われる予定で、ラジオ受信機のほか、radiko(エリア内)を通じて無料で聴取できる。映像での視聴が難しい場面でも、リアルタイムで試合の臨場感を味わえる手段が確保されている。
テレビ放送がないという点は過去大会との大きな違いだが、その分、配信プラットフォームに集約されたことで視聴方法はシンプルになった。ライブで追うか、見逃しでじっくり観るか。自分のライフスタイルに合わせた視聴計画を立てておきたい。
WBC2026 放送・配信一覧
|区分
|メディア
|内容
|料金
|映像配信
|Netflix
|全20カ国・全47試合をライブ配信／見逃し配信対応／特設ページ・ハイライトあり
|月額制
|ラジオ
|ニッポン放送
|侍ジャパン戦を中心に実況生中継／radiko(エリア内)対応
|無料
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
前述のとおり、WBC2026はNetflixで配信する。LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？
すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。
ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。
「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。
パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録
パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
【ドコモユーザーならお得】爆アゲセレクションのキャンペーン内容は？
docomo
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
